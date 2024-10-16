İzlandalı yıldızlar, A Milli Takımımıza hayran kaldı: Türklerin bu kadar istekli olması şaşırttı | Maçın böyle bitmesi anlaşılamaz bir durum

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Geçtiğimiz yaz EURO 2024 defterini çeyrek final başarısıyla kapatan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak fark yaratmaya devam etti. Ay-yıldızlılar, son oynadığı zorlu İzlanda deplasmanından 4-2’lik zaferle dönerek klasını konuşturdu. Milliler, Kerem Aktürkoğlu’nun 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta İzlanda’yı bozguna uğrattı. 3.dakikada Orri Óskarsson’un attığı golün asistini yapan Mikael Anderson ile 83.dakikada skoru 2-2’ye getiren Andri Gudjohnsen’in attığı golün asistini kaydeden Valgeir Lunddal Fridriksson, mücadeleyle ilgili değerlendirmelerini aktardı. İzlandalı futbolcular, 2 maçta 4 gole imza atan Kerem Aktürkoğlu’na da ayrı bir parantez açtı.

İZLANDALI FUTBOLCULARIN TARİHİ MAÇLA İLGİLİ YORUMLARI ŞU ŞEKİLDE:

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Mikael Anderson:

“GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNDÜK ANCAK HATALAR YAPTIK”

Açıkçası Türkiye'de oynadığımız ilk maçtaki performansımızdan memnun değildik ve İzlanda'daki maçta performansımızı geliştirdiğimizi göstermek istedik. Maçın çok dengeli geçtiğini düşünüyorum. Maça gerçekten iyi başladık ve ilk yarıdaki performansımızdan memnunduk. İkinci yarıya Türkiye güçlü bir şekilde başladı ve kazandıkları penaltılarla maçın gidişatı değişti. Daha sonra biz güçlü bir şekilde geri döndük ancak bazı hatalar yaptık ve maçı Türkiye kazandı.

“TÜRKİYE, HERKESİN CANINI YAKABİLECEK ÇOK İYİ BİR TAKIMA SAHİP”

Türkiye'nin gerçekten güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok genç bir takım ve takımda bazı büyük yetenekler var. Ben Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda çok daha iyiye gideceğini ve gelecekte çok daha büyük işler başarmak için mücadeleye başlayacağını düşünüyorum. Türkiye’nin şu anki kadrosunun şimdiye kadar görülen en güçlü Türk takımı olduğuna inanıyorum. Bence herkes Kerem Aktürkoğlu’nun da ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyor. Bize karşı çok etkili bir performans gösterdi ve Benfica'da da harika bir sezon geçiriyor. Kerem, üst düzey bir oyuncu. Türkiye'nin oynadığı her ülkeye karşı iyi bir şansı olduğunu düşünüyorum. Elbette turnuvayı kazanmak için favori değiller ama herkesin canını yakabilecek çok iyi bir takıma sahipler.

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Valgeir Lunddal Fridriksson:

“MAÇIN 4-2 SONA ERMESİ ANLAŞILAMAZ BİR DUYGUYDU”

Türkiye maçına hazırlık sürecimiz her oynadığımız maçta olduğu gibi aynıydı. Oynadığımız son maçın kliplerini izledik ve sonra neleri iyi yaptığımızı ve neleri daha iyi yapmamız gerektiğini tartıştık. Türkiye’ye karşı oynadığımız iki maçın da birbirine çok benzediğini hissettim. Türkiye, çoğunlukla topa sahip olan taraf oluyor ve biz defans yapıyoruz. Daha sonra da kontra atak yapmaya çalışıyoruz ve rakip defans oyuncularının arkasına yüksek toplar atıyoruz. Maçın başlarında gol attığımızda kendimizi gerçekten çok iyi durumda hissettik. Bizim için kendi sahamızdaki o havayı yakalamak önemliydi. Maçın 2-4 bitmesi anlaşılmaz bir duyguydu çünkü ikinci yarının sonlarına doğru beraberlik golünü atmıştık.

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“KAZANMAK İÇİN SAVAŞMAYA BU KADAR İSTEKLİ OLMALARI BENİ ŞAŞIRTTI”

Türkiye, gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Takımda yüksek seviyede oynayan birçok yaratıcı oyuncu vardı. Türkiye’nin kazanmak için savaşmaya bu kadar istekli olması beni biraz şaşırttı. Türkiye, ikinci yarıya gerçekten güçlü bir şekilde çıktı ve gördüğünüz gibi 45 dakikada 4 gol attılar. İyi bir oyun oynamaya gerçekten hazırdılar. Hava soğuktu ve çimler iyi durumda değildi. Bu yüzden onları alkışlıyorum.

“ARDA, KENAN VE KEREM İLE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ PARLAK”

Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'deki ilk maçımızda bize karşı 3 gol attı. Kerem, çok iyi bir oyuncu ve maçta harika bir son dakika golü attı. Ama Türkiye'de o kadar çok iyi oyuncu var ki sadece birine odaklanmakla kalmayıp; her oyuncuya odaklanıp, onları nasıl devre dışı bırakabileceğimizi de düşünmemiz gerekiyor. Türkiye, uluslararası futbolda iyi bir rakip olma yolunda güzel bir şekilde ilerliyor. Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem gibi çok sayıda genç yıldız oyuncularınız da var. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği parlak.