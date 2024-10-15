İzlanda'da tarihe geçen 'an'lar! Bizim Çocuklar şov yaptı, ilkler ve rekorlar...

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. İzlanda'nın Başkenti Reykjavik’teki Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanan karşılaşmada 1-0 geriye düşen 'Bizim Çocuklar' ikinci yarıda açıldı.

İlk devreyi 1-0 geride kapatan milliler; maçın 63. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin muhteşem golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Daha sonra Hakan Çalhanoğlu'nun 67. dakikadaki penaltısıyla öne geçen A Milli Takımımız, 83'te Andri Gudjohnsen'in golüne engel olamadı ve skor 2-2'ye geldi.

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Maçın son anlarında ise sahneye Arda Güler çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciye baskısı ve topu kapmasının ardından Güler, önüne düşen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

90+5'te ise bu kez spot ışıkları Kerem Aktürkoğlu'nu gösterdi. Yıldız futbolcu, akıl dolu bir vuruşla ceza sahası dışından kaleciyi avladı ve karşılaşmanın skorunu 4-2 olarak tayin etti.

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Bu sonuçla puanını 10 çıkaran Türkiye, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderliğini sürdürdü. İzlanda ise 4 puanla üçüncü sırada kaldı.

BÜYÜK ŞANSSIZLIK: ÇALHANOĞLU

Hakan Çalhanoğlu, 53. dakikadaki ilk penaltı atışından yararlanamadı. Penaltı vuruşunda Hakan'ın ayağı kayarken topa iki kere temas ettiği gerekçesiyle golümüz geçerlilik kazanmadı.

İRFAN CAN BİR İLKİ BAŞARDI

A Milli Takım kariyerindeki dört golün ikisini ceza sahası dışından kaydeden İrfan Can Kahveci, Türkiye formasıyla ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.

KAPTAN, DÜMENE GEÇTİ: 20!

Türkiye formasıyla 20. golünü İzlanda'ya atan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı tarihinde bu sayıya ulaşan altıncı oyuncu oldu.

İZLANDA'YA EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın İzlanda karşısındaki dördüncü golünü atarken İzlanda'ya en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu.

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EN YÜKSEK GALİBİYET ORANI MONTELLA'DA

A Milli Takım tarihinde en az beş resmi maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim Vincenzo Montella oldu (%67; 8/12).

BURAK AKIN: MONTELLA'YA AYIP OLUYOR

İtalyan hoca maç önü röportajda, “Fiziksel güç olarak bizden daha iyiler. O yüzden en yüksek teknik kapasitedeki düşündüğüm oyuncuları tercih ettim.” İfadelerini kullanıyordu. Montella 1-0 geride kapattığımız ilk yarıya rağmen ikinci devrede oyun planından taviz vermedi. Topa daha fazla sahip olup, hücumda üretkenliği artırdık. Oyun tempomuz çok daha yukarıdaydı. Nitekim topu hızlı çevirip rakip defansın dengesini bozarak üst üste goller bularak üç puanla Türkiye’ye döndük.

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Biraz istatistik…

Vincenzo Montella döneminde;

-Tarihimizde ilk kez Hırvatistan deplasmanında kazandık.

-Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gruptan lider çıktık.

-Tarihimizde ilk kez İzlanda deplasmanında kazandık.

-A Milli Takım tarihinde en az beş resmi maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim Vincenzo Montella oldu (%67; 8/12).

Durum buyken, istatistikler ortadayken Vincenzo Montella’nın en ufak bir kayıpta tartışılması, yerine hoca yakıştırmaları akıl alır gibi değil. EURO 2024 öncesi-sonrası süreci de hatırlamakta fayda var. Hoca, takım idaresi ve saha sonuçlarıyla rüştünü ispatladı, büyük takdiri ve krediyi de hak ediyor.