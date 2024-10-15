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İzlanda'da 43 yıllık kâbusu 4 golle bitirdik

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#A Milli Takım#İzlanda#Uluslar Ligi
İzlandada 43 yıllık kâbusu 4 golle bitirdik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 07:00

A Milli Takımımız, İzlanda deplasmanında ilk kez galip geldi. 1981’den bu yana İzlanda ile rakip sahada oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ay yıldızlılar, bu şanssızlığa nihayet son verdi.

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A Milli Takımımız tarihinde 15. kez karşılaştığı İzlanda’ya karşı 4. kez sahadan galibiyetle ayrılırken deplasmandaki şanssızlığını da dün UEFA Uluslar Ligi’nde oynanan mücadelede kırdı. Düne kadar İzlanda’da oynanan 7 maçta 6 kez ev sahibi sahadan zaferle ayrılırken Ay yıldızlılar sadece 1 beraberlik almıştı. 1981’de başlayan bu rekabette Milli Takımımız 8. maçta bu seriyi sonlandırdı ve 43 yıllık galibiyet özlemini bitirdi.

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TARiH ORGANIZASYON RAKiP SKOR

09.09.1981 Dünya Kupası Elm. İzlanda 0-2
20.09.1989 Dünya Kupası Elm. İzlanda 1-2
17.07.1991 Hazırlık İzlanda 1-5
11.10.1995 Avrupa Ş.Elm. İzlanda 0-0
11.06.2019 Avrupa Ş.Elm. İzlanda 1-2
9.10.2016 Dünya Kupası Elm. İzlanda 0-2
9.09.2014 Avrupa Ş.Elm. İzlanda 0-3
14.10.2024 Uluslar Ligi İzlanda 4-2

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#A Milli Takım#İzlanda#Uluslar Ligi

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