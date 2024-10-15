İzlanda'da 43 yıllık kâbusu 4 golle bitirdik

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A Milli Takımımız tarihinde 15. kez karşılaştığı İzlanda’ya karşı 4. kez sahadan galibiyetle ayrılırken deplasmandaki şanssızlığını da dün UEFA Uluslar Ligi’nde oynanan mücadelede kırdı. Düne kadar İzlanda’da oynanan 7 maçta 6 kez ev sahibi sahadan zaferle ayrılırken Ay yıldızlılar sadece 1 beraberlik almıştı. 1981’de başlayan bu rekabette Milli Takımımız 8. maçta bu seriyi sonlandırdı ve 43 yıllık galibiyet özlemini bitirdi.

TARiH ORGANIZASYON RAKiP SKOR

09.09.1981 Dünya Kupası Elm. İzlanda 0-2

20.09.1989 Dünya Kupası Elm. İzlanda 1-2

17.07.1991 Hazırlık İzlanda 1-5

11.10.1995 Avrupa Ş.Elm. İzlanda 0-0

11.06.2019 Avrupa Ş.Elm. İzlanda 1-2

9.10.2016 Dünya Kupası Elm. İzlanda 0-2

9.09.2014 Avrupa Ş.Elm. İzlanda 0-3

14.10.2024 Uluslar Ligi İzlanda 4-2