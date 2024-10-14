İzlanda - Türkiye maçında UEFA'ya tepki: Rezalet! Sadece rakibi değil, zemini de yendik

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İzlanda ile karşılaşırken saha şartları tepkilerin yükselmesine neden oldu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Samsun'da oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerine İzlanda karşısında ilk 11'de Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'a şans verdi.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 11'iyle sürdü.

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Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Bertuğ Yıldırım, Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Mert Müldür, Ahmed Kutucu, Yunus Akgün ve Atakan Karazor yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda bulunan Berke Özer ise maç kadrosuna alınmadı.

ATAKAN İLK KEZ KADRODA

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Atakan Karazor maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Atakan, Montella'nın İzlanda mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

HACIOSMANOĞLU, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDE İZLEDİ

A Milli Takım'ın İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

İzlanda ile deplasmanda oynanan karşılaşmada az sayıdaki Türk taraftar da tribündeki yerini aldı.

Laugardalsvöllur Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

ZEMİN BİLMECESİ TSİ 17'DE ÇÖZÜLDÜ

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İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında zemin krizi yaşandı.

Isıtma sisteminin olmaması nedeniyle soğuktan buz tutan zeminde uzun süren incelemeler yapıldı.

Son olarak TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi. A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu da zemini inceleyenler arasında yer aldı. Bu incelemenin ardından karşılaşmanın planladığı gibi oynanmasına karar verildi.

ZEMİNİN GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Laugardalsvöllur Stadı’nın zemininin futbol oynamaya müsait olmadığı görüldü.

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Kaygan olması sebebiyle futbolcuların ayakta kalmakta ve top sürmekte zorluk çektiği zeminde yer yer çamur görüldü.

ÇALHANOĞLU ZEMİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

A Milli Futbol Takımı, Arda Güler'in şutunda elle oynama gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından 53. dakikada penaltı kazandı.

Penaltı atışında topun başına geçen Kaptan Hakan Çalhanoğlu, zeminin azizliğine uğradı.

Hakan Çalhanoğlu, penaltı atışında yere düşerken topa iki kere temas ettiği gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

A Milli Futbol Takım oyuncularının, bir hayli kayganlaşan zeminde, ayakta durmakta büyük güçlük çektiği gözlerden kaçmazken sosyal medyada tepki yükseldi.

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UEFA'nın oynama kararını eleştiren futbolseverler, bu zeminin sakatlığa davetiye çıkardığı görüşünde birleşti.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Sadece İzlanda'yı değil, zemini de yendik"

"UEFA'nın skandal kararına rağmen kazandık"

"Sanki zemin donmuş gibi, koşmakta zorlanıyorlar"

"Takım iyi de zemin kötü"

"Zemin rezalet"

"Zemin düzgün olsa bunları fena tokatlarmışız"

"Buzlu zemin basınca çamur oluyor"

"Zemin çok berbat, toprak saha gibi"

"Bizim mahalledeki saha daha iyi"

"Şu zeminde maç oynatılması da garabet."

"Zemin tam sakatlanmalık"

"Zemin o kadar kötü ki orada doğup büyümüş adamlar bile oynayamıyor"

"Zemin değil resmen buz pisti..."