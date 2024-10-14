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İzlanda - Türkiye maçı öncesi 'don' ihtimali: Zemine branda serildi! Erteleme tehlikesi, UEFA ile görüşülecek...

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#A Milli Takım#İzlanda#UEFA
İzlanda - Türkiye maçı öncesi don ihtimali: Zemine branda serildi Erteleme tehlikesi, UEFA ile görüşülecek...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 10:31

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Kritik müsabaka öncesinde İzlanda basınından dikkat çeken bir haber gündeme geldi. İşte detaylar...

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Başkent Reykjavik’teki Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanacak maç, TSİ 21.45’te başlayacak.

Grupta liderliğini sürdüren A Milli Takımımızın yerini koruması için büyük önem taşıyan maç öncesi İzlanda basınından dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

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ERTELEME İHTİMALİ

İzlanda'dan Visir'in dün akşam saatlerinde okuyucularına duyurduğu haberde Laugardalsvöllur Stadyumu'nun zeminindeki buzlanma nedeniyle karşılaşmanın ertelenme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

İzlanda - Türkiye maçı öncesi don ihtimali: Zemine branda serildi Erteleme tehlikesi, UEFA ile görüşülecek...

Stadyumda alttan ısıtma sisteminin bulunmaması ve zemindeki buzlanmanın dikkat çekici düzeyde olması nedeniyle İzlanda ve UEFA yetkililerinin dün akşam saatlerinde bir toplantı gerçekleştirdiği ancak herhangi bir karar verilmediği kaydedildi.

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Haberin devamında her iki milli takımın yetkilileri ile UEFA cephesinin TSİ 16.00'da görüşeceği ve erteleme ile ilgili nihai karara varılacağı yazıldı.

ZEMİN BRANDAYLA KAPATILDI

Öte yandan başkent Başkent Reykjavik’te bulunan stadyumun soğuk hava ve don riskine karşın oldukça hazırlıksız olduğu ifade edildi. Stat zeminin üzerinin brandayla kaplı olduğu görülürken, zemin için son kararın beklendiği ifade edildi.

HER İKİ TAKIM DA ÜSTÜ KAPALI SALONDA ÇALIŞTI

Ayrıca hem İzlanda Milli Takımı hem de A Milli Takımımız, karşılaşma öncesinde son antrenmanlarını üstü kapalı bir spor kompleksinde gerçekleştirdi.

İzlanda - Türkiye maçı öncesi don ihtimali: Zemine branda serildi Erteleme tehlikesi, UEFA ile görüşülecek...

TSİ 21.45'te oynanacak olan karşılaşmada hava durumunun 2 derece olması beklenirken, kritik müsabaka için erteleme kararı çıkması durumunda milli aranın son günü olan salıya alınabileceğine vurgu yapıldı.

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#A Milli Takım#İzlanda#UEFA

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