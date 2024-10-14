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İzlanda - Türkiye maçı için erteleme tehlikesi! TFF'den açıklama geldi, UEFA ile görüşülecek

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#A Milli Takım#İzlanda#UEFA
İzlanda - Türkiye maçı için erteleme tehlikesi TFFden açıklama geldi, UEFA ile görüşülecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 13:50

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Kritik müsabaka öncesinde İzlanda basınından maçın ertelenebileceği yönünde iddialar çıkmıştı. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda bu akşam İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının yüzde 51 ihtimalle ertelenebileceğini söyledi.

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İLK HABER DÜN İZLANDA BASININDAN ÇIKTI, BU SABAH KONU CİDDİLEŞTİ

İzlanda'dan Visir'in dün akşam saatlerinde okuyucularına duyurduğu haberde Laugardalsvöllur Stadyumu'nun zeminindeki buzlanma nedeniyle karşılaşmanın ertelenme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

İzlanda - Türkiye maçı için erteleme tehlikesi TFFden açıklama geldi, UEFA ile görüşülecek

Stadyumda alttan ısıtma sisteminin bulunmaması ve zemindeki buzlanmanın dikkat çekici düzeyde olması nedeniyle İzlanda ve UEFA yetkililerinin dün akşam saatlerinde bir toplantı gerçekleştirdiği ancak herhangi bir karar verilmediği kaydedildi.

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Haberin devamında her iki milli takımın yetkilileri ile UEFA cephesinin görüşeceği ve hakemin de zemini incelemesi sonrası erteleme ile ilgili nihai karara varılacağı yazıldı.

ZEMİN BRANDAYLA KAPATILDI

Öte yandan başkent Başkent Reykjavik’te bulunan stadyumun soğuk hava ve don riskine karşın oldukça hazırlıksız olduğu ifade edildi. Stat zeminin üzerinin brandayla kaplı olduğu görülürken, zemin için son kararın beklendiği ifade edildi.

HER İKİ TAKIM DA ÜSTÜ KAPALI SALONDA ÇALIŞTI

Ayrıca hem İzlanda Milli Takımı hem de A Milli Takımımız, karşılaşma öncesinde son antrenmanlarını üstü kapalı bir spor kompleksinde gerçekleştirdi.

İzlanda - Türkiye maçı için erteleme tehlikesi TFFden açıklama geldi, UEFA ile görüşülecek

TSİ 21.45'te oynanacak olan karşılaşmada hava durumunun 2 derece olması beklenirken, kritik müsabaka için erteleme kararı çıkması durumunda milli aranın son günü olan salıya alınabileceğine vurgu yapıldı.

CEYHUN KAZANCI: ERTELEME İHTİMALİ %51

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, DHA'ya yaptığı açıklamada; "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek." dedi.

HAVA GÜNEŞLİ

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Maçın oynanacağı Reykjavik'te öğle saatlerinde hava güneşli seyrediyor.

İzlanda - Türkiye maçı için erteleme tehlikesi TFFden açıklama geldi, UEFA ile görüşülecek

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#A Milli Takım#İzlanda#UEFA

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