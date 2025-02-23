İzlanda Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Haberin Devamı

İzlanda - Türkiye basket maçı, EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu Play Off mücadelesi çerçevesinde oynanacak. Her iki takım da liderlik koltuğunu elde etmenin yollarını arıyor. İzlanda, ev sahibi avantajıyla Türkiye karşısında zorlu bir sınav verecek. Türkiye ise son dönemdeki formuyla galibiyet almak için sahaya çıkacak. İzlanda'nın genç oyuncuları ve Türkiye'nin tecrübeli kadrosu bu maçın kırılma noktalarını oluşturacak.

İZLANDA TÜRKİYE BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu maçları kapsamında İzlanda - Türkiye karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Şubat 2025 tarihinde saat 22.30'da TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.