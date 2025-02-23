×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

İzlanda Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#İzlanda Türkiye Basketbol Maçı#B Grubu Play Off#TRT Spor Yıldız
İzlanda Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 17:19

İzlanda - Türkiye basketbol takımları, EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu Play Off maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. İzlanda ile daha önce 3 kez karşı karşıya gelen Türkiye, bu karşılaşmalardan 3 galibiyetle ayrıldı. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

Haberin Devamı

İzlanda - Türkiye basket maçı, EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu Play Off mücadelesi çerçevesinde oynanacak. Her iki takım da liderlik koltuğunu elde etmenin yollarını arıyor. İzlanda, ev sahibi avantajıyla Türkiye karşısında zorlu bir sınav verecek. Türkiye ise son dönemdeki formuyla galibiyet almak için sahaya çıkacak. İzlanda'nın genç oyuncuları ve Türkiye'nin tecrübeli kadrosu bu maçın kırılma noktalarını oluşturacak.

İZLANDA TÜRKİYE BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu maçları kapsamında İzlanda - Türkiye karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Şubat 2025 tarihinde saat 22.30'da TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzlanda Türkiye Basketbol Maçı#B Grubu Play Off#TRT Spor Yıldız

BAKMADAN GEÇME!