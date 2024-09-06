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İzlanda-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçı canlı izle!

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#UEFA Uluslar Ligi B Grubu#İzlanda#Karadağ
İzlanda-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 17:19

İzlanda Karadağ maçı, UEFA Uluslar Ligi B grubunda karşı karşıya geliyor. A Milli Takım'ın rakibi olan iki ekip bugün mücadele edecek. Spor severler mücadelenin şifresiz ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki İzlanda-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi B Grubu İzlanda Karadağ maçı canlı izle bilgisi!

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UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibimizin rakiplerinden İzlanda ve Karadağ karşı karşıya geliyor. Müsabakayı hakem Willy Delajod yönetecek. İşte İzlanda - Karadağ maçı yayın kanalı...

İZLANDA KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzlanda ve Karadağ mücadelesi ile Uluslar Ligi'nde mücadele devam edecek. A Milli Takım’ın yer aldığı B Grubu'nda yer alan rakipleri İzlanda ve Karadağ maçı bugün-6 Eylül Cuma saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kurulu ise henüz bilinmiyor.

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#UEFA Uluslar Ligi B Grubu#İzlanda#Karadağ

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