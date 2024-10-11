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İzlanda - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar B Ligi İzlanda Galler maçı hangi kanalda?

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İzlanda - Galler maçı ne zaman, saat kaçta Uluslar B Ligi İzlanda Galler maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 12:44

Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Milli takımımız bugün Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Uluslar Ligi'nde aynı grupta yer aldığımız İzlanda Galler maçı da günün aranan başlıkları arasında yer alıyor. Galler, İzlanda deplasmanından galibiyetle dönerek zirveye oynamayı hedefliyor. Uluslar Ligi'nde İzlanda, Galler'i mağlup etmesi durumunda puan sıralamasında rakibinin önüne geçecek. Peki, İzlanda - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar B Ligi İzlanda Galler maçı hangi kanalda? İşte, İzlanda Galler maçı detayları...

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Günün karşılaşmalarından İzlanda Galler maçı detayları merak ediliyor. İzlanda - Galler mücadelesini Antoni Bandic yönetirken yardımcılıklarını ise Amer Macic ve Marko Peric yönetecek. Galler, averajla millilerin ardından 2. sırada bulunuyor. İzlanda’nın ise grupta üç puanı var. İzlanda - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, İzlanda Galler maçı canlı izle bilgisi...

İZLANDA - GALLER MAÇI NE ZAMAN?

İzlanda Galler maçı 11 Ekim Cuma akşamı saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

1- Türkiye 4 puan

2- Galler 4 puan

3- İzlanda 3 puan

4- Karadağ 0 puan

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