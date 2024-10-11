İzlanda - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar B Ligi İzlanda Galler maçı hangi kanalda?

Haberin Devamı

Günün karşılaşmalarından İzlanda Galler maçı detayları merak ediliyor. İzlanda - Galler mücadelesini Antoni Bandic yönetirken yardımcılıklarını ise Amer Macic ve Marko Peric yönetecek. Galler, averajla millilerin ardından 2. sırada bulunuyor. İzlanda’nın ise grupta üç puanı var. İzlanda - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, İzlanda Galler maçı canlı izle bilgisi...

İZLANDA - GALLER MAÇI NE ZAMAN?

İzlanda Galler maçı 11 Ekim Cuma akşamı saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

1- Türkiye 4 puan

2- Galler 4 puan

3- İzlanda 3 puan

4- Karadağ 0 puan