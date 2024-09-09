İzlanda cephesi, kritik maç öncesinde endişeli: Hakan Çalhanoğlu'na dikkat | Türkler çok çılgın, zor olacak

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Gruptaki ilk maçta Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, İzlanda’yı gözüne kestirdi. Rakibini İzmir’de konuk edecek olan ay-yıldızlılar, yetenekli ve tecrübeli ayaklarıyla zafere ulaşma peşinde. Mücadeleye kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz’dan yoksun çıkacak olan milliler, mutlak galibiyet hedefliyor. Grup liderliğini yakından ilgilendiren maç öncesi sorularımızı yanıtlayan İzlandalı meslektaşlarımız, iki ekibin son dönemdeki performansıyla ilgili analizlerini aktardı. Gazeteciler, galibiyete yakın olan tarafı da açıkladı.

Hörður Snævar Jónsson (433.İS):

“TEKNİK DİREKTÖR AGE HAREİDE, İYİ BİR İŞ ÇIKARIYOR”

İzlanda Milli Takımı’nda şu anda atmosferin iyi olduğunu düşünüyorum. Genç ekibimiz gittikçe tecrübe kazanıyor ve bunu sahada göstermeye çalışıyorlar. Bu konuda kazandığımız deneyimler bu yolda bize çok yardımcı oldu. Teknik direktör Age Hareide, umduğumuz kadar çok fazla maç kazanamasa da iyi bir iş çıkarıyor. Age Hareide’nin İzlanda halkının desteğini kazanması içi UEFA Uluslar Ligi'nde iyi sonuçlar alması gerekiyor. Takım kaptanı Johann Berg Gudmundsson, bizim en önemli oyuncumuz. Karadağ maçıyla beraber milli takıma geri dönen Gylfi Sigurdsson’un yeteneği takımımız için çok önemli. Yakın zamanda Real Sociedad'a imza atan Orri Oskarsson ise maçlara yedek kulübesinden dahil olsa bile oyuna etki edebilen bir futbolcu.

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“TÜRKİYE’NİN MAÇI KAZANMA OLASILIĞI DAHA YÜKSEK”

Türkiye, çok iyi bir takım. Takımda bazı kilit ve tecrübeli oyuncular var. Türkiye, daha da iyiye gidecek gibi görünüyor. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla beni şaşırttı. Çünkü uzun bir aradan sonra ilk defa kadroda birlik ve beraberlik var gibi görünüyordu. Türkiye'nin bu maçı kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Taraftarları arkasında ve takım olarak daha iyi bir seviyedeler. Arda Güler, Türkiye’deki en iyi ve tehlike oluşturabilecek oyuncu olarak göze çarpıyor. Arda, böyle devam ederse dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir.

Guðmundur Benediktsson (STOD2):

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“AGE HAREİDE’NİN TECRÜBESİ TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Karadağ'a karşı oynanan maç en iyi maçımız değildi ancak duran toplardan gelen iki golle son derece rahat bir maç oldu. Bence teknik direktör Hareide ile oyuncular arasındaki ilişki gerçekten çok iyi durumda. Åge Hareide’nin çok fazla tecrübesi var ve bu takım için çok önemli. Real Sociedad’a imza atan Orri Óskarsson, cuma günkü Karadağ maçında golü atan isimdi. Orri’nin kendine güveni tam. Gylfi Sigurdsson ise takıma geri döndü. O, bizim her zaman tehlikeli adamımızdır.

“İZLANDA, HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN OYUNU KONTROL ETMESİNİ ENGELLEMELİ”

Türkiye, öncelikle Euro 2024’te bence çok iyi iş çıkardı. Türkiye'nin maçlarını izlemekten gerçekten keyif aldım. Çeyrek finaldeki Hollanda maçında rakibinize karşı eşit bir oyun ortaya koydunuz. Bu yüzden takımınızın Avrupa'daki performansıyla gurur duymalısınız. Türkiye, Galler maçında ise son 30 dakika 10 kişiyle oynamasına rağmen 1 puan aldı ve iyi bir iş çıkardı. Eğer Barış Alper Yılmaz oyundan atılmasaydı 3 puan alacağınıza inanıyordum. Türkiye'nin kadrosu konusunda oldukça heyecanlıyım. Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç oyuncularla önümüzdeki dönemlerde coşkulu anlar yaşayacağınızı düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu, benim Türkiye'deki en sevdiğim oyuncudur ve Galler maçında iyi bir dinlenme fırsatı yakaladı. İzlanda'nın onun oyunu kontrol etmesini engellemesi gerekiyor.

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“TÜRKİYE İLE DEPLASMANDA OYNAMAK ASLA KOLAY DEĞİLDİR”

Bence İzlanda için çok zor bir maç olacak. Türkiye ile deplasmanda oynamak asla kolay değildir ama daha önce Türkiye'de iyi sonuçlar aldık. O yüzden bu konuda inançlı olmak zorundayız. Ancak İzlanda'da Gudmundsson (Fiorentina), Ingason (Panathinaikos) ve Haraldsson (Lille) gibi bazı kilit oyuncuların eksik olması işlerimizi daha da zorlaştırıyor. İzlanda’nın 1 puan alması gerçekten iyi bir sonuç olacaktır.

Valur Páll Eiríksson (STOD2):

“KARADAĞ MAÇINDAKİ GALİBİYET TAKIMA ÖZGÜVEN VERDİ”

Takımdaki atmosfer iyi seviyede. Oyuncular, Hareide'nin oyun tarzını benimsemiş görünüyor. Zorlu yılların ardından genç oyuncuların öne çıktığı görülüyor. Karadağ karşısında alınan galibiyet takıma daha da özgüven verdi. Takım son birkaç yıldır çok fazla maç kazanamadı ancak kendini bulmaya başladığına dair içimde bir his var. İzlanda, Lille'de oynayan Hákon Haraldsson'dan yoksun olacak ancak Gylfi Sigurdsson takıma geri döndü. Real Sociedad'a yeni transfer olan Orri Óskarsson gibi gelecek vaat eden bir forvetimiz var. Orri, Türkiye için bir tehdit olacak. Jon Dagur Thorsteinsson da Karadağ'a ve haziran ayında Wembley'de İngiltere'ye karşı galibiyeti getiren golü attı. Jon Dagur, milli takım için her zaman iyi bir futbol ortaya koyuyor.

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“TÜRKİYE, EURO 2024’TE KLASINI GÖSTERMEYİ BAŞARDI”

Türkiye, EURO 2024 öncesinde Macaristan'a, Avusturya'ya (6-1) ve Polonya'ya yenilerek pek iyi bir görüntü çizmemişti. Türkiye, yine de turnuvada klasını göstermeyi başardı. Gürcistan ve Çek Cumhuriyeti karşısında iyi bir galibiyet aldılar. Ayrıca mart ayındaki büyük mağlubiyetin ardından Avusturya'dan intikam aldılar. Hollanda’ya karşı 30 dakikadan fazla bir süre maçı önde götürdüler. Bu yüzden İzlanda gibi kendi ritmini bulan bir takım gibi görünüyorlardı. İzlanda'da olduğu gibi Türk takımında da heyecan verici genç oyuncular var. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü’nün bu maçta etkili olacağını düşünüyoruz. Takımda ayrıca şut yeteneği ve duran toplarıyla çok tehlikeli olan tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu var.

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“OYUNCULAR, ÇILGIN TÜRK SEYİRCİSİ ÖNÜNDE OYNAYACAĞI İÇİN HEYECANLI”

İzlanda'nın kalitesinin çoğu orta sahada ama defansif yönden endişeler var. İzlanda, son birkaç aydır defans hattını sürekli değiştirmek zorunda kaldı ve Age Hareide maçtan sonra verdiği bir röportajda yorgunluk nedeniyle Türkiye'deki maçta değişiklik yapacağını belirtti. İzlanda, Karadağ maçında kalesini gole kapatmayı başardı ve kalecimiz çok güçlü bir performans sergiledi. İzlandalı oyuncular, çılgın Türk seyircisi önünde oynayacakları için heyecanlılar. Oraya bu deneyimin tadını çıkarmaya gidecekler. İzlanda, Karadağ'a karşı duran toplardan iki gol buldu. Bence takım Türkiye'ye de bu tarz goller atmaya çalışacak. Ayrıca Türkiye’nin hücumdaki kalitesini göstermesine engel olacaklar.