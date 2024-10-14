İzlanda cephesi kritik maç öncesi çekinceli: 'Türklerin korkusu yok, en büyük tehdidimiz...'

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UEFA Uluslar B Ligi’nde yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı, İzlanda’yı gözüne kestirdi. Vincenzo Montella ve öğrencileri, 4 puanı bulunan rakibini yenerek gruptaki avantajını artırma peşinde. Ay-yıldızlılar, dirençli futbolunu deplasmanda da devam ettirerek liderliğini daha da sağlama almayı hedefliyor. İzlandalı futbol muhabirleri ve İzlanda Milli Takımı forması ile 73 maçta 18 gol kaydeden eski futbolcu Alfred Finnbogason karşılaşma öncesi her iki takımın etkili yönleriyle ilgili analizlerini aktardı. Gazeteciler ve Finnbogason, rakibimizin dikkat edilmesi gereken noktalarıyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

İZLANDALI GAZETECİLERİN MÜCADELE ÖNCESİ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Johann Ingi Hafborsson (MBL.IS):

“OYUNCULAR, TÜRKİYE MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR”

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Geçen gün oynadığımız Galler maçındaki ilk yarı teknik direktör Age Hareide'nin göreve gelmesinden bu yana oynadığımız en kötü ilk yarılardan biriydi. İzlanda, neredeyse hiçbir şey üretemedi ve bu durum pek iyi görünmüyordu. İkinci yarı ise tam tersi oldu. İzlanda, çok iyi oynadı; çok enerjikti ve şanssız bir şekilde maçı kazanamadı. 2-0 gerideyken beraberliği yakaladıktan sonra takımdaki ruh hali ve atmosfer çok iyi durumdaydı. Oyuncular, şimdi Türkiye ile oynayacağı maçı sabırsızlıkla bekliyor. Kadromuz orta sahadan hücum hattına kadar güçlü. Hücum oyuncularımız çok iyi durumda. Orri Oskarsson, Jon Dagur Porsteinsson ve Johann Berg Guomundsson gibi oyuncular tehlikeli olabilir. İzlanda, Galler karşısında ikinci yarıda yaptığı gibi hücum futbolu oynadığında çok güçlü bir takım oluyor ama savunması o kadar iyi değil. Yani Türkiye, İzlanda'da hücum futbolu oynarsa bu İzlanda takımı için zor olabilir.

“İZLANDA, KEREM’İ DURDURMAK İÇİN BİR YOLUNU BULMALI”

Türkiye'nin İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta İzmir'deydim. Adil bir sonuçtu ve Türkiye çok iyi oynadı. Türkiye'deki genç yetenekler, çok iyi seviyedeydi. Türkiye, çok tehlikeli ve iyi bir takım. Kadro uyumu çok iyi görünüyor ve Montella bu takımla kesinlikle doğru yolda ilerliyor. Türkiye, çok iyi ve geleceği çok parlak görünüyor. İzlanda'nın İzmir'de üç gol atan Kerem Aktürkoğlu'na karşı dikkatli olması gerekiyor. Kerem, o maçta çok iyiydi ve İzlanda'nın onu durdurmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Hakan Çalhanoğlu da pasları ve şut yeteneğiyle göz dolduruyor. Arda Güler, elbette bir yıldız ve çok tehlikeli olabilir. Şimdi Kenan Yıldız da çok iyi durumda. Türkiye'nin genç oyuncuları birer yıldız.

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“TÜRKLERİN İZLANDALI TARAFTARLARDAN KORKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

İzlandalı taraftarlar Viking/Thunder alkışlarıyla ünlüdür ve bu konuda çok iyidirler. Ancak son zamanlarda maçlarımızda kapalı gişe oynamadık çünkü performanslar o kadar iyi değildi. 2014-2018 yılları arasında oynanan her maçın biletleri 15 dakika içinde tükeniyordu ancak şimdi boş koltuklar var. Atmosfer iyi ama birkaç yıl önceki kadar iyi değil. Ve İzlandalı taraftarların yarattığı gürültü, inanılmaz Türkiye taraftarlarına kıyasla çok fazla değil. İzmir’deki atmosfer benim için çılgıncaydı ve şimdiye kadar duyduğum en gürültülü taraftarlar oradaydı. Bu nedenle Türk futbolcuların İzlandalı taraftarlardan korkacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin oyuncuları şu anda İzlanda'daki oyunculardan daha iyi olabilir ama Türkiye, İzlanda'da hiçbir zaman iyi oynamadı. Burada hava çok soğuk ve Türk oyuncular bu durumdan pek hoşlanmıyor. Yani şartlar İzlanda'ya yardımcı olacaktır. Yine de genel olarak baktığımızda iki takım için avantajın %50 olduğunu düşünüyorum.

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Kolbeinn Tumi Daoason (STOD2):

“ZORLU YILLAR YAŞADIK VE ŞİMDİ YENİDEN BİR TAKIM KURUYORUZ”

Galler maçında ilk yarıda iki kötü gol yiyen takım, daha sonra mücadelede geri dönüş yaptı. Bu durum takımın neler yapabileceğini gösterdi. Taraftarların genel olarak İzlanda’nın şu ana kadar grupta gösterdiği performanslardan oldukça memnun olduklarını düşünüyorum. Bizi Avrupa Şampiyonası’na ve 2018 Dünya Kupası’na taşıyan altın çağın ardından zorlu yıllar yaşadık ve şimdi yeniden bir takım kuruyoruz. Genel olarak insanlar teknik direktör Age Hareide'den de memnun. O, son on yılda takımımıza katılan üçüncü İskandinav teknik direktör. Sonuçlar bir önceki teknik direktör Erik Hamren'inkinden daha iyi ve doğru ilk 11'ini bulmaya başlıyor gibi görünüyor. Ayrıca basın toplantılarında görüşlerini açık ve dürüst bir şekilde dile getiriyor.

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“FORVET ORRI OSKARSSON, EN BÜYÜK TEHDİDİMİZ OLACAK”

Türkiye'ye karşı Jón Dagur Thorsteinsson'dan yoksunuz. Haziran ayında İngiltere'ye karşı oynadığımız hazırlık maçında galibiyet golünü atarak bizim için kilit bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ayrıca Stefan Thordarson da cezalı olduğu için yok. O da son maçlarımızda kilit bir oyuncu oldu. 4-4-2 oynuyoruz ve bu sistemin değişmesi pek olası değil. Forvetimiz Orri Oskarsson ileriye dönük en büyük tehdidimiz ve Gylfi Sigurdsson da özellikle bazı kilit oyuncularımız eksik olduğu için bugün etkili olabilir. İzlanda, Albert Gudmundsson gibi yıldız oyuncusundan uzun süredir yoksundu ancak sakatlığının sona ermesiyle birlikte ilerleyen maçlarda yeniden forma giyebilecek.

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“MONTELLA, ALINAN SONUÇLARA BAKILIRSA GÜÇLÜ BİR TAKIM KURUYOR”

Türkiye, iç sahadaki maçlarda üstünlüğünü korudu ve Galler deplasmanında güçlü bir puan aldı. Ancak Türk takımının deplasmanda küçük takımlara karşı sonuç alma konusundaki zorluğu devam ediyor. Takımınızın performansı evinde ya da deplasmanda oynamasına göre farklılıklar gösterebiliyor. Ancak Türkiye, bu gruba iyi bir başlangıç yaptı ve Reykjavik'te iyi bir sonuç alırlarsa doğru bir iş yaptıklarını gösterebilirler. Montella, göreve geldiğinden beri alınan sonuçlara bakılırsa güçlü bir takım kuruyor. Türkiye’deki maçta sergilediği performansa baktığımızda Kerem Aktürkoğlu'na dikkat etmemiz gerekiyor. İzlanda'nın Türk takımının ilk maçta İzlanda savunmasını zaman zaman zorlayan hızlı hücum futbolunu oynamamasını sağlaması gerekiyor.

“SOĞUK BİR PAZARTESİ GECESİ OLACAK, TÜRKİYE’YE KARŞI KARNEMİZ İYİ”

Takımın çok başarılı olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi stadyumu doldururken şimdi milli maçlara sadece 5-6 bin kişi geliyor. Atmosfer, gürültünün başka bir seviyede olduğu Türkiye'deki gibi değil. Ama taraftarlar, yine de takımın arkasında duruyor. Laugardalsvollur'da soğuk bir pazartesi gecesi olacak ve İzlanda'nın Türkiye'ye karşı evinde iyi bir karnesi var. Dolayısıyla insanlar İzlanda'nın bir sonuç almasını sadece umut etmekle kalmıyor, aynı zamanda bekliyorlar. Bence şansların gerçekten yarı yarıya olduğu bir oyun olacak. İzlanda'nın Galler'e karşı geri dönüşü ve Türkiye'nin Karadağ'a karşı galibiyetinin ardından her iki takım da bu maça özgüvenle çıkıyor. Maçın her iki tarafa da gidebileceğini görebiliyorum. İzlanda, kendi evinde Türkiye'ye karşı hiç maç kaybetmedi; umarım şimdi de kaybetmeyiz.

ALFRED FINNBOGASON’UN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“GALLER MAÇINI KAZANAMAMAK SİNİR BOZUCUYDU”

Bir dönem Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası organizasyonlarının ses getiren takımlarından olan İzlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta şimdiye kadar çıktığı 3 maçta 4 puan topladı. Takımının son maçlardaki performansını değerlendiren Alfred Finnbogason, “Galler maçında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmamıza rağmen 2-2’yi yakalamak iyi bir sonuçtu. İkinci yarıda 5-6 gol atabilirdik, bu yüzden maçı kazanamamak sinir bozucuydu. Ancak bu performans milli takımımızın son birkaç yılı hakkında çok şey söylüyor. Çok iyi 45 dakikamız da var, çok kötü 45 dakikamız da. Yani istikrarlı olma konusunda yaşanan bir eksiklik söz konusu” diye konuştu.

“AGE HAREIDE İLE DAHA İSTİKRARLI BİR PERFORMANS GÖRECEĞİMİZİ UMUYORUM”

İzlanda, 2023 yılının nisan ayından beri takımın başında bulunan teknik direktör Age Hareide önderliğinde şimdiye kadar 16 maç oynadı. Hareide, bu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti. 71 yaşındaki deneyimli teknik direktörün oynattığı futbolla ilgili konuşan Finnbogason, “Yaklaşık 18 aydır görevde olan teknik direktör Age Hareide, birçok farklı oyuncu ve taktik denedi. Age Hareide, artık takımı çok iyi tanıdığı için daha istikrarlı kadrolar ve performanslar göreceğimizi umuyorum. Bizim sorunumuz her zaman diğer üst düzey takımlar kadar güçlü bir kadromuzun olmamasıydı. Bu yüzden birçok kilit oyuncunun kadroda olmaması bizim için bir sorun haline geldi. Yani Türkiye karşısında oynayacak oyuncuların nasıl performans göstereceğini göreceğiz çünkü cezalı 2 önemli oyuncumuz yok ve 2 oyuncumuz (Hakon Haraldsson-Lille ve Albert Gudmundsson- Fiorentina) sakat durumda” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN ORTAYA KOYDUĞU RUHTAN ÇOK ETKİLENDİM”

2024 Avrupa Şampiyonası’nı çeyrek final zaferiyle noktalayan A Milli Futbol Takımı, son 3 maçta 7 puan toplayarak grup lideri olarak yoluna devam ediyor. Genç ve dinamik oyuncularına güvenen ay-yıldızlılar, başarılı gidişatını sürdürüyor. Millilerimizin dikkat çeken futboluyla ilgili konuşan efsanevi futbolcu, “Türkiye’nin bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda aldığı sonuçlardan ve takım olarak ortaya koyduğu ruhtan çok etkilendim. Bu da teknik direktör Vincenzo Montella'nın doğru işler yaptığını gösteriyor. Türkiye'de her zaman çok kaliteli oyuncular vardı ama bazen %100 takım gibi çalışmıyorlardı. Ama şimdi artık bir takım gibi çalıştıklarını görüyoruz” dedi.

“HAKAN ÇALHANOĞLU, KALİTELİ VE FARK YARATABİLECEK BİR OYUNCU”

Kadrosunda Avrupa devlerinde oynayan oyuncuları da bulunduran ay-yıldızlılar, genç yetenekleriyle şimdiye kadar kalitesini göstermeyi başardı. Kadrodaki oyuncuların potansiyeline ve bu maçta çekindiği isme değinen tecrübeli santrfor, “Daha çok oyun kurma görevi üstlenen Hakan Çalhanoğlu'nu her zaman beğenmişimdir. Hakan, kaliteli ve fark yaratabilecek bir oyuncu ama Arda Güler'in de genç olmasına rağmen kalitesini gördük. Türkiye'den her zaman çok iyi oyuncular çıktığı için bu yüzden bu durum benim için sürpriz değil” diye konuştu.

“TÜRKİYE, SOĞUK BİR GECEDE ZORLUK YAŞAYABİLİR AMA TECRÜBESİ VAR”

Karşılaşmanın oynanacağı Reykjavik Laugardalsvöllur Stadyumu'ndaki atmosfere değinen Finnbogason, şöyle devam etti: “Stadyumumuz eski olduğu için çok iyi olmasa da son 10 yıldır iç sahamızda çok iyi bir atmosfer ve performans vardı. Ekim ayında soğuk ve rüzgârlı bir gecede onlar için orada oynamak çok zor olabilir ama Türkiye'nin bu konuda tecrübesi var.”

“TÜRKİYE’DEKİ MAÇLARDA HER ZAMAN ÇOK AGRESİF BİR ATMOSFER VARDI”

İzlanda Milli Takım formasıyla 73 maçta 18 gol kaydeden yıldız santrfor, milli takımımıza karşı daha önce 4 maçta görev yaptı. Milli takımımıza karşı oynadığı ve unutamadığı maçları anlatan başarılı oyuncu, “Türkiye Milli Takımı’na karşı çok maç oynadık ve onlara karşı özellikle Türkiye'de oynamak her zaman özeldi. En özel maçımız 2018'de Kayseri'de 0-3 kazanıp Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığımız maçtı. O yıl gerçekten çok iyi bir takımımız vardı. Ama İzlanda'da da Türkiye’ye karşı en az 3 galibiyet aldık ve Türkiye'nin o dönemde bizim oynadığımız oyun tarzını sevmediğini düşünüyorum. Bu arada Türkiye'deki taraftarları hep hatırlıyorum. Çok gürültülü ve çok agresif bir atmosfer vardı ama ben bu tür maçları seviyordum” dedi.

“TÜRKİYE’NİN AVANTAJLI VE FAVORİ OLDUĞUNU SÖYLERDİM AMA…”

A Milli Futbol Takımı ile İzlanda daha önce 14 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, bu maçlardan 3 galibiyet elde ederken, İzlanda ise 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takımın arasında oynanan 3 maç beraberlikle sonuçlandı. A Milli Takım, zorlu deplasmanda galibiyete odaklanırken; Alfred Finnbogason, son olarak şunları söyledi: “Şu anda alınan son sonuçlardan dolayı Türkiye’nin avantajlı ve favori olduğunu söylerdim ama İzlanda’daki hava durumunu ve şartları da göz önüne almak gerekiyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde iki takımın da eşit avantaja sahip olduğunu düşünüyorum.”