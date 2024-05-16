İY2/MS1 iddaa kuponu ile 840 oran bildi! 88 bin TL kazandı...

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Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, çarşamba bültenindeki Celta Vigo – Athletic Bilbao ve Zürih – Servette maçlarına İlk Yarı Sonucu 2 / Maç Sonucu 1 tahminlerinin yer aldığı bir kupon oluşturdu. Ayrıca Misli üyelerinin kupon paylaşımı ve yorumlar yaptığı aynı zamanda puanlar kazandığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaştı.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 50 TL kazanma şansı da sunuyor.

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İkinci yarıda oyuna giren Altunez, Celta’ya galibiyeti getirdi

Misli üyesi, La Liga’da oynanan Celta Vigo – Athletic Bilbao karşılaşmasına İlk Yarı Sonucu 2 / Maç Sonucu 1 şeklinde bir tahminde bulundu. Maçın ilk bölümü pozisyon açısından kısır geçerken 23’te kazanılan köşe vuruşunda topu direkt kaleye yollayan Athletic Bilbao’nun 7 numarası Alex Berenguer, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Celta Vigo ilk yarının kalan bölümünde rakip kalede tehlike yaratmaya çalışsa da net pozisyona giremedi ve devre Misli üyesinin istediği gibi deplasman ekibinin üstünlüğüyle kapandı. İkinci yarıda Celta’nın geri dönüşü gerekiyordu. Rakip kalede baskısını sürdüren ev sahibi, 50’de Strand Larsen’in kafa vuruşunda direği geçemedi. Ataklarını sürdüren Celta Vigo, 68’de Hugo Altunez’in sağ kanattan ceza sahasına girip ortaya çevirdiği topta Williot Swedberg’in vuruşuyla skorda dengeyi sağladı: 1-1. Beraberlik golünden saniyeler sonra girdiği pozisyondan yararlanmayan ev sahibi, 71’de geliştirdiği kontra atakta ilk golün asistini yapan Altunez’in mükemmel golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda ciddi bir pozisyon yaşanmadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin galibiyetiyle tamamlandı. Misli üyesi, böylece 28.50’lik oranı bildi.



Maç başında geriye düşen Zürih, ikinci yarıda bulduğu gollerle geri döndü



Misli üyesi, İsviçre Süper Ligi’nde oynanan Zürih - Servette maçı için İlk Yarı Sonucu 2 / Maç Sonucu 1 tahmininde bulundu. Servette, 13. dakikada rakip sağ kanadından kullandığı serbest vuruşta David Douline’in arka direkte yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Zürih yediği golün ardından rakip kalede tehlikeler yaratmakta zorlandığı bir ilk yarı sonunda devreyi 1-0 geride kapattı. İlk yarıda istediği sonucu alan Misli üyesi, ikinci yarıda ev sahibi ekibin geri dönüşünü beklemeye başladı. 54’te gelişen Zürih atağında sağ kanattan açılan ortayı tamamlayan Marchesano, tabelada eşitliği sağladı. Rakip kalede ataklarını artıran ev sahibi Zürih, 70’de kaleciyle karşı karşıya kalan Bledian Krasniqi’nin attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk devreyi geride kapatan Zürih, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Böylece Misli üyesi, kuponun en yüksek oranı olan 29.50’yi bilmiş oldu.

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Misli üyesi, böylece 840.75 oran tutturarak 88 bin 123 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakalayabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye! Hemen üye ol!