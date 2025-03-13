İY / MS skor tahminleriyle yaptığı sistem kuponunda 2 maçı bildi, 329 bin 656 TL kazandı!

Haberin Devamı

Misli’de yer alan “Misli Arena” adlı platform, üyelerin kupon paylaşımı ve yorumlar yapabilmesine olanak sağlıyor. Pek çok spor yorumcusu ve fenomen bahisçilerin de yer aldığı Misli Arena’da üyeler yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları da kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 500 TL kazanma şansı da sunuyor.

İkinci yarının başında gelen goller maç skorunu belirledi

Misli üyesi, Rusya Kupası’nda oynanan CSKA Moskova – Dinamo Moskova maçına İY Skoru 0-0, MS Skoru 2-1 tahmininde bulundu. İlk yarı Misli üyesinin istediği gibi 0-0 tamamlanırken, ikinci yarıda ev sahibi ekibin karşılaşmayı 2-1 kazanması için bekleyişe geçti. 50’de Sekou Koita ile 1-0 öne geçen CSKA’ya yanıt 8 dakika sonra Dinamo’da Dmitri Skopintsev’den geldi. CSKA, 63’te Matvey Kislyak’ın golüyle 2-1 öne geçti. Misli üyesinin istediği skor bitime uzatmalarla beraber yaklaşık yarım saat varken gelmiş oldu. Kalan dakikaları heyecanla takip eden Misli üyesi, 90 dakika sonunda istediği skoru aldı ve 52.00’lık oranı bildi.



Hull City, üst üste bulduğu gollerle kazandı

Haberin Devamı

Misli üyesi, Championship’te oynanan Hull City – Oxford United karşılaşmasına İY Skoru 0-0, MS Skoru 2-1 tahmininde bulundu. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve Misli üyesi istediği skoru aldı. Misli üyesi, ikinci yarıda Hull City’nin 2-1 galip geleceği skor için bekleyişe geçti. Dakika 66’yı gösterirken Oxford United Michal Helik ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Hull City’nin gollerini beklemeye başladı. 73’te Joe Gelhardt ile skorda dengeyi sağlayan Hull City, golden 3 dakika sonra Jamie Cumming’in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Misli üyesi istediği skoru aldı ve ilk maçta olduğu gibi 52.00 oranı bilmiş oldu.

Championship’te oynanan Watford – Swansea maçı için de İY Skoru 0-0, MS Skoru 2-1 tahmininde bulunan Misli üyesi, bu karşılaşma istediği skorla bitmemesine rağmen yaptığı sistem kuponu sayesinde 329 bin 656 TL kazandı ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Haberin Devamı

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

Tek Maçtan Yatanlara %10 Misli Puan Hediye

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…

Haberin Devamı