Ivan Lopez: Sakatlık yüzünden Galatasaray'a gidemedim
Kolombiyalı eski futbolcu Ivan Lopez, Galatasaray'a transferine sakatlığının engel olduğunu açıkladı. Lopez, "Modragon, Galatasaray'da oynarken oraya gitme şansım vardı. Ancak sakatlanınca benim yerime Türkiye'ye giden Jersson Gonzalez oldu" dedi.
Kolombiyalı eski futbolcu Ivan Lopez, bir dönem Galatasaray'a transfer olacağını ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle transferin gerçekleşmediğini anlattı.
Gerçekleşmeyen transfer hakkında konuşan Ivan Lopez; "Modragon, Galatasaray'da oynarken oraya gitme şansım vardı. Santa Fe'deyken Nacional'e karşı oynadığımız bir maçta Sergio Guzman fibula kemiğime vurdu. Ben o sakatlığı yaşadıktan sonra benim yerime Türkiye'ye giden Jersson Gonzalez oldu" dedi.
41 yaşındaki eski futbolcu, Kolombiya Milli Takımı ile 2001 yılında Copa America'yı kazanmıştı.
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