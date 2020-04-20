Ivan Lopez: Sakatlık yüzünden Galatasaray'a gidemedim

Kolombiyalı eski futbolcu Ivan Lopez, bir dönem Galatasaray'a transfer olacağını ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle transferin gerçekleşmediğini anlattı.

Gerçekleşmeyen transfer hakkında konuşan Ivan Lopez; "Modragon, Galatasaray'da oynarken oraya gitme şansım vardı. Santa Fe'deyken Nacional'e karşı oynadığımız bir maçta Sergio Guzman fibula kemiğime vurdu. Ben o sakatlığı yaşadıktan sonra benim yerime Türkiye'ye giden Jersson Gonzalez oldu" dedi.

41 yaşındaki eski futbolcu, Kolombiya Milli Takımı ile 2001 yılında Copa America'yı kazanmıştı.





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