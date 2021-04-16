Ivan Helguera'dan Fenerbahçe itirafı! Real Madrid yönetimi...

Spor Arena Dış Haberler - Real Madrid tarihine damga vuran isimlerden olan Ivan Helguera, İspanyol basınından AS Gazetesi'ne verdiği röportajda eflatun beyazlı ekipten ayrılış sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu ve sürpriz bir Fenerbahçe itirafı geldi.

Real Madrid'den ayrılırken büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Ivan Helguera, dönemin yönetiminin sözleşmesi devam etmesine rağmen kendisini Fenerbahçe'ye satmak istediğini ancak tercihini Valencia'dan yana kullandığını açıkladı.

IVAN HELGUERA'NIN FENERBAHÇE İTİRAFI ŞU ŞEKİLDE:

"Takımdan gitmemi dönemin yönetimi istedi. O zamanki sportif direktör Mijatovic'in böyle bir karar alması canımı acıtıyor. Real Madrid'de oynuyorsanız ve başkan Ramon Calderon ile sportif direktör Mijatovic takımdan ayrılmanızı istiyorsa, canınız yanıyor. Bana, Real Madrid formasını bir daha giyemeyeceğimi söylediler. Beni Fenerbahçe'ye satmak istediler. Ama ben ya Real Madrid'de kalmak ya da Valencia'ya gitmek istiyordum. Kontratım devam ediyordu. Bu süreçte 8 yıl birlikte oynadığım arkadaşlarımın beni desteklememesi çok üzdü. Sonunda gitmek istediğim takım olan Valencia'ya imza attığım için şanslıydım."

1999-2007 yılları arasında Real Madrid forması giyen Ivan Helguera, 33 yaşında Valencia'ya transfer oldu. Burada bir sezon forma giyen deneyimli isim ardından futbol kariyerini noktaladı.

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