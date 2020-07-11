İttifak Holding Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Açma-germe, çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi