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DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor

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İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
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İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. 

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic, Rogerio Thuram takımdan ayrı, Farouk Miya ise ilk bölümde takımla birlikte, daha sonra ise bireysel olarak çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5?e 2 ile devam etti. Antrenman taktik çalışmalarıyla tamamlandı. 

İttifak Holding Konyasporda çalışmalar sürüyor

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