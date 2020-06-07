İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic, Rogerio Thuram takımdan ayrı, Farouk Miya ise ilk bölümde takımla birlikte, daha sonra ise bireysel olarak çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5?e 2 ile devam etti. Antrenman taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

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