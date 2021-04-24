İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Maalesef golü bulamadık

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin bitimine yaklaşıldığını ancak kendilerinin henüz puan olarak rahatlayacakları bir alanda olmadıklarını belirtti.

Maça, kazanma arzu ve isteğiyle hazırlandıklarını ifade eden Palut, şöyle konuştu:

"Rize’de aldığımız kötü mağlubiyeti, hem puan hem de moral, motivasyon ve kendine güven anlamında telafi ederek, bu maçla yol kat etmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı dengeli geçti. Çok fazla pozisyon olmadı. Ama Hatayspor bir tane çok net pozisyon yakaladı. İkinci yarıya geçtiğimiz zaman oyunun kontrolü bizdeydi. Topa sahip olan, hücum denemeleri yapan takım Konyaspor'du. 3 maçtır hücum verileri anlamında takımımda çok büyük gelişme var. Ceza sahasında topla buluşmalar, şut sayıları, önceki dönemlere göre hücumsal anlamda etkinliğimiz, üçüncü bölgeye girişlerimiz çok fazla. Ama maalesef bugün bunu bir golle taçlandıramadık."

Ligin çok hızlı ilerlediğini ve 3-4 gün sonra bir maça daha çıkacaklarını hatırlatan Palut, "Baktığımız zaman ne sevinmeye ne de üzülmeye hiçbir takımın vakti yok. Yoğun bir tempo, yorgun oyuncular, üstüne bir de ramazan ayı... Oruç tutmaya devam etmek isteyen ve bizim saygı duyduğumuz oyuncular... Bunların hepsi birleşince lig herkes için zor bir hal alıyor. Ama puansal anlamda rahatlığı en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, her zaman bir sonraki maçı fırsat olarak gördükleri belirterek, yarından itibaren Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.