İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan taktik çalışmalarla devam eden antrenman, dar alanda yoğun tempoda oynanan çift kale ile sona erdi. İşte, İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçı tarihi...

Ligde 35 puanla 12. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 28. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Konyaspor - Galatasaray maçı, 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan taktik çalışmalarla devam eden antrenman, dar alanda yoğun tempoda oynanan çift kale ile sona erdi.