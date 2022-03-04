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İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

#İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray Maçı#Süper Lig
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman İşte tarih bilgisi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Pek çok futbolsever de müsabaka tarihini sorguluyor. Peki, İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman?

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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan taktik çalışmalarla devam eden antrenman, dar alanda yoğun tempoda oynanan çift kale ile sona erdi. İşte, İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçı tarihi...

Ligde 35 puanla 12. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 28. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Konyaspor - Galatasaray maçı, 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan taktik çalışmalarla devam eden antrenman, dar alanda yoğun tempoda oynanan çift kale ile sona erdi.

 

 

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#İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray Maçı#Süper Lig

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