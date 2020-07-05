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Haber Giriş: 05.07.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
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İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı için geri sayım devam ediyor. İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Peki, İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 30. haftasındaki karşılaşmalardan biri de İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı oldu. Peki, İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olankarşılaşma beIN SPORTS HD 2 ekranlarından yayınlanacak. Bu maç öncesinde düşme hattında yer alan İttifak Holding Konyaspor'un 27, Çaykur Rizespor'un ise 29 puanı bulunuyor. Yeşil beyazlılar bu akşam karşılaşacağı Çaykur Rizespor'ından galibiyet alması durumunda üç sıra birden yükselme şansını yakalayacak.  

İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak

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