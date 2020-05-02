ITTF, organizasyonlarını ağustos ayına kadar iptal etti

ITTF'den yapılan açıklamada, temmuz ayı sonuna kadar bütün organizasyonların iptal edildiği, ağustos ayı için ise durumun takip edilerek tekrar değerlendirme yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Dünya Veteran Turu (WVT) ve X Masa Tenisi (TTX) organizasyonlarının 2020 yılı için tamamen iptal edildiği aktarıldı.