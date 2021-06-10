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Futbol
Haber Giriş: 10.06.2021 - 19:53 | Son Güncelleme:

İtalya'ya kötü haber! Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek

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İtalya'ya kötü haber! Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan İtalya'da, sakatlığı bulunan Marco Verratti'nin forma giyemeyeceği öğrenildi.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan İtalya'ya yıldız futbolcu Marco Verratti'den kötü haber geldi.

İtalya Milli Takımı'da sakatlığı bulunan ve son idmanda takımdan ayrı çalışan Verratti, A Milli Takım karşısında forma giyemeyecek.

11 Haziran Cuma günü başlayacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye ile İtalya TSİ 22.00'de kozlarını paylaşacak.

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