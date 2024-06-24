İtalya'ya beraberlik yetiyor, Hırvatistan kazanmak zorunda! EURO 2024 B Grubu son haberler, iddaa oranları...

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HIRVATİSTAN

EURO 2024'e 3-0'lık İspanya yenilgisiyle başlayan Hırvatistan, Arnavutluk maçında ise 90+5'te yediği golle 1 puana razı olmuştu.

TD Zlatko Dalic; "Şu ana kadar bizden beklenen seviyenin altında kalmış olabiliriz ancak İtalya maçına %100 hazırız!" açıklamasını yaptı.

Nikola Vlasic turnuvayı kapattı; Domagoj Vida maç saati netleşecek.

Arnavutluk maçının ikinci yarısının başında kenara gelen Marcelo Brozovic ve Lavro Majer, İtalya karşısında ilk 11'de olmayabilir.

Orta alandaki klasik üçlü, bu kez "Luka Modric & Mateo Kovacic" ikilisi olarak dizilebilir.

Luka Sucic forvet arkasında, Andrej Kramaric sol kanada yakın oynayabilir.

İTALYA

Arnavutluk'u 2-1 yenip İspanya'ya 1-0 kaybeden İtalya, Hırvatistan'dan en az 1 puan aldığı takdirde gruptan çıkacak.

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TD Luciano Spalletti; "Beraberlik yetiyor diye maçı hafife almayacağız..." dedi.

Hafif sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı çalışan Federico Dimarco, zorlu maça ilk 11'de başlamayabilir ancak kulübede olacaktır.

Dimarco yetişmezse Matteo Darmian'ı sol bekte izleriz.

İlk 2 maçta yokları oynayan Gianluca Scamacca yerine Mateo Retegui veya Giacomo Raspadori'yi ilk 11'de görebiliriz.

Orta üçlüde ise "Bryan Cristante, Jorginho & Nicolo Barella" boy gösterecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hırvatistan'ın son 5 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- İtalya'nın son 7 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti; 7 maçın 7'sinde 4 gol çıkmadı!

- Maçın Hollandalı hakemi Danny Makkelie, "Almanya-Macaristan" mücadelesinde düdük çalmıştı. (4 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu!

%39'luk kesim Gök Mavililerden, Hırvatistan karşısında galibiyet bekliyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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