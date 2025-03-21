İtalyanların Sebastian Szymanski yarışı! Devleri peşine taktı

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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bu sezon Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden biri olan Szymanski'ye talipler çıktı.

MILAN VE NAPOLI YARIŞI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan ve Napoli, Szymanski ile ilgileniyor.

Haberde; Szymanski'nin özelliklerine de değinilirken 25 yaşındaki futbolcunun hem orta saha hem de 10 numara olarak görev yapabildiği belirtildi.

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25 MİLYON EURO TALEBİ

Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinin en az 25 milyon euro olduğu vurgulandı. Ayrıca Szymanski için başka kulüplerin de devrede olduğu bilgisi verildi.

HAKLI BİR TALEP

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Sarı-lacivertlilerin, Szymanski'nin performansı ve potansiyeli göz önüne alındığında 25 milyon euro talep etmesinde haklı olduğu savunuldu.

Ayrıca Napoli ve Milan'ın Szymanski için önümüzdeki haftalarda görüşmelere başlamasının beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 42 maçta sahaya çıkan Szymanski, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.

RANGERS MAÇINA DAMGA VURMUŞTU

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında konuk olduğu Rangers'a penaltılarda elenerek Avrupa'ya veda etmişti.

Rangers'a karşı 2 gol atan Sebastian Szymanski, Deivid'den (2008 - Sevilla) bu yana Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında deplasmanda iki gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olmuştu.