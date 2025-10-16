İtalyanların gözü Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ün üzerinde! Transferde liste başı

Haberin Devamı

Beinsports'un aktardığı Foot Italia haberine göre; Serie A ekiplerinden Atalanta'nın gözü Yunus'un üzerinde.

Haberde, İtalyan ekibinin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği ve milli yıldızın liste başındaki isimlerden biri olduğu belirtildi.

Ademola Lookman'ın takımdan ayrılması durumunda Atalanta'nın bu transferde ısrarcı olacağı ancak Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncuyu kolay bırakmaya niyetli olmadığı vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon 44 maçta 12 gol - 14 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün, bu sezon ise forma giydiği 9 maçta 3 gol atıp 1 de asist üretti.

Yunus Akgün'ün Galatasaray'la 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.