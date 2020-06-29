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Haber Giriş: 29.06.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

İtalyanlardan flaş Cengiz Ünder iddiası! Napoli'ye gittiği için oynamadı...

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İtalyanlardan flaş Cengiz Ünder iddiası! Napoli'ye gittiği için oynamadı...
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Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Cengiz Ünder'in 30 milyon euro karşılığında Napoli'ye satılmasının beklendiğini ve genç futbolcunun bu yüzden oynatılmadığı belirtildi.

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A'da Roma, Milan'a 2-0 yenilirken Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmada forma giyemedi. 5 oyuncu hakkı olmasına rağmen yedek kulübesinde maçı tamamlayan Cengiz Ünder için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

İtalyan basınının haberine göre Cengiz Ünder transferinde oldukça ciddi düşünen Napoli, 30 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Cengiz için Roma ile el sıkıştı. Milli futbolcunun da bu sebepten dolayı Milan maçında oynatılmadığı belirtildi.

MECBUREN SATIŞ KARARI

Roma'nın koronavirüs sonrasında ekonomik olarak zor günler geçirdiği ve mecburen Cengiz Ünder'i satma kararı aldığına yer verildi. Başkent ekibi, ekonomik olarak rahatlama adına 3-4 futbolcuyu satış listesine koymuş, bu futbolculardan biri de Cengiz Ünder olmuştu.

Transferin 30 milyon euro karşılığında tamamlanacağı, iki ekibin takasta Milik'i de kullanmayı tartıştığı kaydedildi.

İtalyanlardan flaş Cengiz Ünder iddiası Napoliye gittiği için oynamadı...

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