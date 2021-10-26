İtalyanlardan Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiası! Ocakta dönmek istiyor

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Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin yolunu tutan ve buradaki oyunuyla dev kulüplerin radarına giren Vedat Muriqi, Serie A'nın köklü takımlarından Lazio'ya transfer olmuştu.

Lazio'da yeterli forma şansını bulamayan ve Fenerbahçe'deki performansından çok uzakta kalan Vedat, yalnızca 2 gol sevinci yaşayabildi.

Mergim Berisha ve Serdar Dursun gibi golcüleri takımda bulunduran Fenerbahçe'nin, ocak ayı transfer döneminde bir golcü daha kadrosuna katacağı iddia edilirken bu ismin Vedat Muriqi olması muhtemel...

İtalyan medyasında çıkan haberde; Vedat Muriqi'nin bir kez daha Fenerbahçe hayali kurmaya başladığı ve ocakta sarı lacivertli kulübe dönebileceği kaydedildi.

Kosovalı golcü, İtalyan temsilcisinde süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken 2 kez de asist katkısı yaptı.

Vedat Muriqi, sarı lacivertli kulüpte 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist kaydetmişti.

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