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İtalyanlardan Fenerbahçe için sürpriz iddia! Mourinho eski öğrencisi için devrede

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
İtalyanlardan Fenerbahçe için sürpriz iddia Mourinho eski öğrencisi için devrede
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 23:46

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun Roma'da birlikte çalıştığı 25 yaşındaki file bekçisi Mile Svilar'ın durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

MOURINHO DEVREDE

Di Marzio'nun haberine göre; Jose Mourinho, Roma'da beraber çalıştığı kaleci Mile Svilar'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor.

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DOMINIK LIVAKOVIC TAKASI

Haberin detaylarında ise 2027 yılında sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki file bekçisi için Dominik Livakovic'i transferde takas olarak kullanacağı belirtildi.

İtalyanlardan Fenerbahçe için sürpriz iddia Mourinho eski öğrencisi için devrede

Svilar'ın şu and Roma'dan 1 milyon Euro kazandığı ve İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini uzatmak istediği kaydedildi.

SVILAR'IN RAKAMLARI

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Bu sezon Roma formasıyla 42 resmi karşılaşmaya çıkan Sırp file bekçisi, kalesinde gördüğü 46 gole engel olamadı. 14 milyon Euro piyasa değeri bulunan genç kaleci, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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