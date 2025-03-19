İtalyanlardan Fenerbahçe için sürpriz iddia! Mourinho eski öğrencisi için devrede

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

MOURINHO DEVREDE

Di Marzio'nun haberine göre; Jose Mourinho, Roma'da beraber çalıştığı kaleci Mile Svilar'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor.

DOMINIK LIVAKOVIC TAKASI

Haberin detaylarında ise 2027 yılında sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki file bekçisi için Dominik Livakovic'i transferde takas olarak kullanacağı belirtildi.

Svilar'ın şu and Roma'dan 1 milyon Euro kazandığı ve İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini uzatmak istediği kaydedildi.

SVILAR'IN RAKAMLARI

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Bu sezon Roma formasıyla 42 resmi karşılaşmaya çıkan Sırp file bekçisi, kalesinde gördüğü 46 gole engel olamadı. 14 milyon Euro piyasa değeri bulunan genç kaleci, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.