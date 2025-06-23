İtalyanlar yazdı: Beşiktaş'a sürpriz golcü!

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Ciro Immobile ile yola devam etmeyecek olan Beşiktaş için İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

MEHDI TAREMI İDDİASI

Sport Italia'nın haberine göre; Inter formasını giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu Mehdi Taremi, Beşiktaş'a önerildi.

Haberin detaylarında ise İranlı oyuncunun İtalya'dan ayrılmak istediği için Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi.

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TAREMI'NİN SAYILARI

Geride kalan sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan Taremi, 3 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.