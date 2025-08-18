İtalyanlar yazdı: Abraham'ın opsiyonundaki detay ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ın transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Roma'dan kiraladığı Tammy Abraham hakkında İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
İTALYANLAR DUYURDU
İtalyan basınında Tutto Mercato'da yer alan habere göre; dün oynanan Eyüpspor maçıyla beraberinde İngiliz yıldızın satın alma opsiyonundaki şartlar devreye girdi.
Sözleşmesindeki bir diğer maddenin ise, siyah-beyazlıların ligdeki ilk puanını almasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'IN 'KAP' AÇIKLAMASI
Siyah-beyazlı kulüpten Abraham için yapılan KAP açıklamasında ise şu ifadeler yer almıştı;
"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir."
ABRAHAM'IN RAKAMLARI
Siyah-beyazlı formayı bu sezon henüz 5 maçta sırtına geçiren Abraham, rakip fileleri 6 kez sarsmayı başarmış durumda. Golcü futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick’s maçlarında 4, Eyüpspor ağlarına ise 1 gol kaydetmişti.