İtalyanlar yazdı: Abraham'ın opsiyonundaki detay ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Roma'dan kiraladığı Tammy Abraham hakkında İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınında Tutto Mercato'da yer alan habere göre; dün oynanan Eyüpspor maçıyla beraberinde İngiliz yıldızın satın alma opsiyonundaki şartlar devreye girdi.

Sözleşmesindeki bir diğer maddenin ise, siyah-beyazlıların ligdeki ilk puanını almasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'IN 'KAP' AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüpten Abraham için yapılan KAP açıklamasında ise şu ifadeler yer almıştı;

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir."

ABRAHAM'IN RAKAMLARI

Siyah-beyazlı formayı bu sezon henüz 5 maçta sırtına geçiren Abraham, rakip fileleri 6 kez sarsmayı başarmış durumda. Golcü futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick’s maçlarında 4, Eyüpspor ağlarına ise 1 gol kaydetmişti.