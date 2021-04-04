İtalyanlar transferi duyurdu! Galatasaray, Kaan Ayhan'ı bekliyor!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da istediği Milli futbolcu Kaan Ayhan için bir kez daha girişimde bulunuyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray'da Fatih Terim'in çok istediği Kaan Ayhan için girişimlere hız verildi.

İTALYANLARA TEKLİF İLETİLDİ, KARAR BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Kaan Ayhan için Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Sassuolo'nun ise Kaan Ayhan'ın geleceği hakkında henüz karar vermediği ve Türk stoper için yeni gelecek teknik direktörün kararının beklendiği kaydedildi.

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