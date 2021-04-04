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GeriFutbol İtalyanlar transferi duyurdu! Galatasaray, Kaan Ayhan'ı bekliyor!
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Futbol
Haber Giriş: 04.04.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

İtalyanlar transferi duyurdu! Galatasaray, Kaan Ayhan'ı bekliyor!

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İtalyanlar transferi duyurdu! Galatasaray, Kaan Ayhan'ı bekliyor!

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gündeme gelen futbolcu bir kez daha Kaan Ayhan oldu.

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da istediği Milli futbolcu Kaan Ayhan için bir kez daha girişimde bulunuyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray'da Fatih Terim'in çok istediği Kaan Ayhan için girişimlere hız verildi.

İTALYANLARA TEKLİF İLETİLDİ, KARAR BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Kaan Ayhan için Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Sassuolo'nun ise Kaan Ayhan'ın geleceği hakkında henüz karar vermediği ve Türk stoper için yeni gelecek teknik direktörün kararının beklendiği kaydedildi.

İtalyanlar transferi duyurdu Galatasaray, Kaan Ayhanı bekliyor

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