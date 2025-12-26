İtalyanlar, Trabzonspor'un yıldızı için geliyor!

Haberin Devamı

Trabzonspor, Süper Lig’de zirve yarışına devam etmek için kadrosunu korumanın yanı sıra bir de 11’de direkt oynayabilecek yıldız isimlere yönelmek istiyor. Kasasına girecek sıcak paradan dolayı as kadrosundan feragat edebilir.

BATAGOV, AVRUPA KULÜPLERİNİ PEŞİNE TAKTI

Trabzonspor’un 1.8 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Arseniy Batagov, geçen sezondan beri sergilediği iyi performansla öne çıkıyor. Pek çok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği solak stoper için özellikle İtalyan ekipleri ciddi şekilde devredeydi.

İZLEMEYE GELİYORLAR

Napoli’den ciddi bir hamle gelirken, Bologna da devreye girdi. Hatta Bologna’nın, izleme ekibini 5 Ocak’ta Gaziantep’e göndereceği ve Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray maçında Batagov’u son kez izleyecekleri öğrenildi.

FIRTINA, ARA TRANSFERDE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bu karşılaşma sonrası Bologna’nın Trabzonspor’a resmi teklifte bulunması muhtemel. Fakat Bordo-Mavili yönetim, ara transferde hiçbir yıldızını kaybetmek istemiyor. Çok yüksek bir teklif masaya koyulmadığı takdirde Batagov’un satılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

YAZ DÖNEMİ PLANI

Trabzonspor Yönetimi’nin planı, yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirmek üzerine. Avrupa takımlarının izlediği Oulai başta olmak üzere Folcarelli ve Pina için de benzer yol haritası izlenecek. Fırtına’nın Batagov’un olası transferinden aldığı rakama göre en az 10 katı kazanç sağlaması bekleniyor.