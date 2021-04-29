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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

İtalyanlar Merih Demiral transferini duyurdu! Everton...

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İtalyanlar Merih Demiral transferini duyurdu! Everton...

Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, Premier Lig yolunda olabilir! İtalyan basını, Merih Demiral hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya koydu.

Spor Arena Dış Haber | Bu sezon hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Juventus'ta işler yolunda gitmiyor... Pandemi etkisiyle de ekonomik olarak zor günler yaşayan İtalyan devinde artan finansal sorunlar nedeniyle önümüzdeki günlerde ayrılıklar yaşanabilir.

İtalyan calciomercato sitesinin haberine göre ise takımdan ayrılabilecek oyunculardan birisi de Milli futbolcumuz Merih Demiral...

MERİH DEMİRAL İÇİN AYRILAN BÜTÇE...

Premier Lig'de Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Everton kulübünün Merih Demiral'ı ciddi şekilde transfer etmek istediği ve bu transfer için 25-30 milyon euro arası bir bütçe ayırdığı ifade edildi.

İtalyanlar Merih Demiral transferini duyurdu Everton...

Juventus'un ise sezon başı 'Kesinlikle satmayız' dediği Merih Demiral'ın ayrılığına bu kez izin vereceği ve gelen teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

İKİ FUTBOLCU DIŞINDA HERKES SATILIK

Bu sezon zirveden çok uzakta kalan Juventus'un sezon sonunda Matthijs de Ligt ve Dejan Kulusevski dışındaki tüm futbolcular için satılabilir raporu verildiği açıklandı.

İtalyanlar Merih Demiral transferini duyurdu Everton...

EURO 2020 BEKLENİYOR

İtalyan ekibinin Merih Demiral için Everton'dan daha fazla ücret talep ettiği ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde gittiği belirtildi. Juventus'un EURO 2020'de Merih Demiral'ın performansını beklediği ve Merih'i iyi bir performans göstermesi halinde daha yüksek bir ücrete satmak istediği bildirildi.

MAAŞI DA ARTACAK

Öte yandan Everton'un İtalya'da yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Merih Demiral'a yıllık 3 milyon Euro vermeye hazır olduğu iddia edildi.

İtalyanlar Merih Demiral transferini duyurdu Everton...

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