İtalyanlar, Halil Umut Meler'e ateş püskürdü: 'Dehşetin hakemi!'

Haberin Devamı

Dün akşam Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Club Brugge, sahasında karşılaştığı Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.

Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Club Brugge galibiyeti 90+2. dakikada kazandığı penaltı vuruşuyla elde etti.

Atalantalı savunmacı Isak Hien ile Brugge'un golcüsü Gustaf Nilsson arasındaki pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösteren Meler, itirazlara rağmen kararını değiştirmedi ve İtalyan medyasının tepkisini üzerine çekti.

GASPERINI MAÇIN SONUNU BEKLEMEDİ!

Nilsson'un penaltı atışını gole çevirmesinin ardından Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini üzerindeki montu çıkartarak maçın bitimini beklemeden soyunma odasına gitti.

Haberin Devamı

LA GAZZETTA DELLO SPORT: 'DEHŞETİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER!'

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Halil Umut Meler için "Dehşetin hakemi" ifadesi kullanıldı.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırısını hatırlatan İtalyanlar, FIFA kokartlı hakemin Suudi Arabistan'da yönettiği maç sonrası da eleştiri oklarının hedefine oturduğunu belirtti.

Haberde Halil Umut Meler için, "Kendi eksiklikleri yüzünden her zaman çirkin bir olayın merkezinde yer almayı başarıyor' değerlendirmesinde bulunulurken, Meler'in Club Brugge lehine verdiği penaltı için 'hayalet penaltı' tabiri kullanıldı ve, "Atalanta'yı saçma bir düdükle cezalandırdı" denildi.

EUROSPORT: "HİÇBİR KATEGORİDE, HİÇBİR GALAKSİDE, HİÇBİR ALANDA PENALTI OLAMAZ"

Eurosport İtalya da Meler'i sert eleştirdi.

"Jan Breydel Stadyumu'nda son üç dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez" ifadelerinin yer aldığı haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Biz bunu vatanseverlikten veya Gasperini'nin son yıllarda gösterdiği muhteşem oyuna duyduğumuz minnetten dolayı yazmıyoruz. Bunu entelektüel dürüstlük adına, spora ve taraftarlara duyduğumuz saygıdan dolayı yazıyoruz. Hakem Halil Umut Meler'in Hien ile Nilsson arasındaki temas nedeniyle verdiği penaltı gibi bir penaltı asla olamaz, asla. Hiçbir kategoride, hiçbir galakside, hiçbir alanda. Zira bu sadece uydurulmuş bir penaltı değil, aynı zamanda rövanş maçı düşünüldüğünde çok önemli bir avantaj."

Haberin Devamı

CORRIERE DELLO SPORT: "MELER, PENALTIYI RESMEN UYDURDU!"

Corriere dello Sport gazetesinde ise, Halil Umut Meler'in uzatma dakikalarında olmayan bir penaltı uydurarak Atalanta'yı yenilgiye mahkum ilan ettiği belirtildi. Haberin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Uzatma dakikalarına girilirken maç berabere bitecekmiş gibi görünüyordu ancak Hien'in ceza sahası içinde rakibinin boynuna hafifçe dokunması, Halil Umut Meler'in penaltıyı uydurması için yeterli oldu. Türk hakemin bariz hatası, Atalanta'nın olmayan bir penaltıyla maçı kaybetmesine neden oldu. "