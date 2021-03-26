İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nu duyurdu! 'İmzayı atıyor'

Milan ile sözleşmesinin son yılında olan ve henüz kulübüyle anlaşmaya varmayan Hakan Çalhanoğlu konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya basınından La Gazetta dello Sport'un haberinde; Hakan Çalhanoğlu'nun son dönemde yükselen performansı sebebiyle Milan'ın harekete geçtiği ve yıldız oyuncuyla sözleşme imzalama konusunda kesin karar aldığı belirtildi.

Milan'ın 4 milyon euroluk teklifine karşın 5 milyon euro maaş konusunda direten Hakan Çalhanoğlu ile kısa süre içerisinde tekrar görüşme yapılacağı ve anlaşmanın sağlanacağı kaydedildi.

JUVENTUS VE MANCHESTER UNITED İLE İSMİ ANILIYOR

Hakan Çalhanoğlu için Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın ve Serie A'dan Juventus'un devrede olduğu iddia edilmişti.

Bu sezon Milan formasıyla 33 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 7 gol atıp 11 asist yaptı.