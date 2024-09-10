İtalyanlar, Galatasaray'ın hedefindeki ismi duyurdu: Luca Pellegrini!

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Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray için İtalya’dan yeni bir iddia gündeme geldi.

İtalyan gazetesi TuttoMercato’nun haberine göre sol bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lazio’nun 25 yaşındaki futbolcusu Luca Pellegrini’yi radarına aldı.

LAZIO 4 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan gazeteci Giulio Cardone’nin haberine göre ise Lazio, 4 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu Galatasaray’a göndermeye hazır.

BONSERVİSİ JUVENTUS’TA

17 Ağustos 2023 tarihinde Lazio’nun iki yıllığına Juventus’tan kiraladığı Pellegrini için Lazio’nun 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan ekibi bu bedeli Galatasaray’a ödetip oyuncuyu sarı-kırmızılı ekibe transfer etmek istiyor.

GEÇTİĞİMİZ AY TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

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Galatasaray’ın transfer etmek istediği iddia edilen Luca Pellegrini, geçtiğimiz günlerde üzücü bir olayla haberlere konu oldu. 25 yaşındaki oyuncu, 23 Ağustos 2024 tarihinde arabasıyla antrenmana gittiği sırada bir trafik kazası geçirdi. Bu olayın ardından SS Lazio, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu Pellegrini’nin sağ bacağında ezik ve birtakım travmalar olduğunu duyurdu.

BU SEZON MAÇA ÇIKMADI

Geçirdiği trafik kazası sebebiyle Serie A’nın ilk iki maçını kaçıran Luca Pellegrini, Lazio’nun Venezia ile karşılaştığı üçüncü hafta mücadelesinde kadroda yer aldı ancak forma şansı bulamadı.

KARİYERİNDE 104 MAÇ VAR

Kariyerinde AS Roma, Juventus, Eintracht Frankfurt gibi takımlar bulunan 25 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar çıktığı 104 maçta kulüplerine 1 gol - 10 asistlik katkı sağladı.