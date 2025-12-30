İtalyanlar Fenerbahçe'nin Nkunku teklifini manşetten böyle duyurdu: 'Türk saldırısı!'

Haberin Devamı

Süper Lig'de 2 Ocak Cuma günü başlayacak olan ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna bir golcü takviyesi planlıyor. Bu doğrultuda bir süredir Alexander Sörloth ve Atletico Madrid'le görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ise RB Leipzig'den eski öğrencisi Christopher Nkunku'nun transferi için bastırıyor.

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPTI

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Christopher Nkunku için Milan'a resmi transfer teklifinde bulundu.

Gazetenin manşetten duyurduğu haberde, "Fenerbahçe'nin Milan'a büyük teklifi, Nkunku için Türk saldırısı" ifadeleri kullanıldı.

TEKLİF 30 MİLYON EURONUN ÜSTÜNDE!

Haberde sarı-lacivertlilerin teklifine dair net meblağ belirtilmezken, yapılan teklifin Milan'ın bu yaz Nkunku için yaptığı 37 milyon euroluk yatırımı karşılayacak nitelikte olduğu belirtildi.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Kulübün finansal tablolarında son derece hassas davranan Kırmızı-siyahlı yönetimin, yaptıkları yatırımda kayıp riskine girmeyeceği belirtilerek Fenerbahçe'nin teklifinin değerlendirilmeye alındığı kaydedildi.

TEDESCO'YLA PARLAMIŞTI

Kariyerinin en parlak dönemini, Domenico Tedesco'nun RB Leipzig'i çalıştırdığı dönemde geçiren Nkunku; İtalyan teknik adamın öğrencisi olarak çıktığı 38 maçta 41 gole doğrudan katkı (27 gol - 14 asist) sağlamıştı.

PERFORMANSI

Milan formasıyla (8'i ilk 11'de olmak üzere) 15 maça çıkan Nkunku, sahada bulunduğu 793 dakikada 3 gol attı ve 2 asist üretti.

