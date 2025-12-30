×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İtalyanlar Fenerbahçe'nin Nkunku teklifini manşetten böyle duyurdu: 'Türk saldırısı!'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Christopher Nkunku
İtalyanlar Fenerbahçenin Nkunku teklifini manşetten böyle duyurdu: Türk saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 10:37

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun ısrarla kadroya katılmasını istediği Milan'ın Fransız forveti Christopher Nkunku için resmi transfer teklifinde bulundu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 2 Ocak Cuma günü başlayacak olan ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna bir golcü takviyesi planlıyor. Bu doğrultuda bir süredir Alexander Sörloth ve Atletico Madrid'le görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ise RB Leipzig'den eski öğrencisi Christopher Nkunku'nun transferi için bastırıyor.

Gözden KaçmasınAvrupa devleri peşine düştü: Fenerbahçe 30 milyon euro istiyorAvrupa devleri peşine düştü: Fenerbahçe 30 milyon euro istiyor!Haberi görüntüle

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPTI

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Christopher Nkunku için Milan'a resmi transfer teklifinde bulundu.

Gazetenin manşetten duyurduğu haberde, "Fenerbahçe'nin Milan'a büyük teklifi, Nkunku için Türk saldırısı" ifadeleri kullanıldı.

İtalyanlar Fenerbahçenin Nkunku teklifini manşetten böyle duyurdu: Türk saldırısı

Haberin Devamı

TEKLİF 30 MİLYON EURONUN ÜSTÜNDE!

Haberde sarı-lacivertlilerin teklifine dair net meblağ belirtilmezken, yapılan teklifin Milan'ın bu yaz Nkunku için yaptığı 37 milyon euroluk yatırımı karşılayacak nitelikte olduğu belirtildi.

İtalyanlar Fenerbahçenin Nkunku teklifini manşetten böyle duyurdu: Türk saldırısı

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Kulübün finansal tablolarında son derece hassas davranan Kırmızı-siyahlı yönetimin, yaptıkları yatırımda kayıp riskine girmeyeceği belirtilerek Fenerbahçe'nin teklifinin değerlendirilmeye alındığı kaydedildi.

İtalyanlar Fenerbahçenin Nkunku teklifini manşetten böyle duyurdu: Türk saldırısı

TEDESCO'YLA PARLAMIŞTI

Kariyerinin en parlak dönemini, Domenico Tedesco'nun RB Leipzig'i çalıştırdığı dönemde geçiren Nkunku; İtalyan teknik adamın öğrencisi olarak çıktığı 38 maçta 41 gole doğrudan katkı (27 gol - 14 asist) sağlamıştı.

İtalyanlar Fenerbahçenin Nkunku teklifini manşetten böyle duyurdu: Türk saldırısı

PERFORMANSI

Milan formasıyla (8'i ilk 11'de olmak üzere) 15 maça çıkan Nkunku, sahada bulunduğu 793 dakikada 3 gol attı ve 2 asist üretti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Christopher Nkunku

BAKMADAN GEÇME!