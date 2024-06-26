İtalyanlar duyurdu: Zaniolo'nun Galatasaray macerası bitti! Cenk Ergün görüştü, Atalanta 20 milyon euroluk teklifle öne geçti...

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Galatasaray'ın 2022/23 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz sezonun başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyor.

Sarı - kırmızılıların sezon başı kampına katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyan İtalyan yıldız için ülkesinin basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A ekipleri Fiorentina ve Atalanta devreye girdi.

Bir süredir İtalya'da bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün kulüplerle bir görüşme gerçekleştirdiği ve taleplerini sunduğu kaydedildi.

ATALANTA'YI TERCİH ETTİ

Fiorentina'nın Galatasaray'a 23 milyon euro ödemeye hazır olduğu ancak Zaniolo'nun Atalanta'da oynamayı tercih ettiği belirtildi.

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Yıldız futbolcunun bu kararının altında teknik direktör Gian Piero Gasperini ile çalışmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinin yattığı ifade edildi.

TOPLAM 20 MİLYON EURO

Ayrıca Atalanta'nın Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro da şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Öte yandan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray macerasının kesin olarak bittiği ve oyuncunun kariyerine İtalya'da devam edeceği yazıldı.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gollük bir performans sergiledi.