×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İtalyanlar duyurdu: Zaniolo'nun Galatasaray macerası bitti! Cenk Ergün görüştü, Atalanta 20 milyon euroluk teklifle öne geçti...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#GALATASARAY#Nicolo Zaniolo
İtalyanlar duyurdu: Zaniolonun Galatasaray macerası bitti Cenk Ergün görüştü, Atalanta 20 milyon euroluk teklifle öne geçti...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 11:39

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren ve sarı - kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Nicolo Zaniolo için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın 2022/23 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz sezonun başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyor.

Sarı - kırmızılıların sezon başı kampına katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyan İtalyan yıldız için ülkesinin basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gözden KaçmasınEURO 2024teki büyük sürpriz, A Milli Takıma seçme şansı verdi İşte yaşananlar ve muhtemel rakiplerimiz...EURO 2024'teki büyük sürpriz, A Milli Takım'a seçme şansı verdi! İşte yaşananlar ve muhtemel rakiplerimiz...Haberi Görüntüle

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A ekipleri Fiorentina ve Atalanta devreye girdi.

Bir süredir İtalya'da bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün kulüplerle bir görüşme gerçekleştirdiği ve taleplerini sunduğu kaydedildi.

ATALANTA'YI TERCİH ETTİ

Fiorentina'nın Galatasaray'a 23 milyon euro ödemeye hazır olduğu ancak Zaniolo'nun Atalanta'da oynamayı tercih ettiği belirtildi.

İtalyanlar duyurdu: Zaniolonun Galatasaray macerası bitti Cenk Ergün görüştü, Atalanta 20 milyon euroluk teklifle öne geçti...

Haberin Devamı

Yıldız futbolcunun bu kararının altında teknik direktör Gian Piero Gasperini ile çalışmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinin yattığı ifade edildi.

TOPLAM 20 MİLYON EURO

Ayrıca Atalanta'nın Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro da şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Öte yandan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray macerasının kesin olarak bittiği ve oyuncunun kariyerine İtalya'da devam edeceği yazıldı.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gollük bir performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#GALATASARAY#Nicolo Zaniolo

BAKMADAN GEÇME!