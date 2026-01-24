İtalyanlar duyurdu: Youssef En-Nesyri, Juventus'ta! Sağlık kontrolü ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İtalya'ya gidiyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Youssef En-Nesyri konusundaki bilinmezlik sona erdi.

İngiliz kulüplerinden gelen teklifleri daha sıcak bir iklimde yaşamak istediği gerekçesiyle reddettiği iddia edilen Faslı golcü, İtalya'nın yolunu tuttu.

TOPLAM PAKET 27 MİLYON EURO!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Youssef En-Nesyri'nin kiralık transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı. Çarşamba akşamı Türkiye'ye gelen Juventus sportif direktörü Marco Ottolini, Perşembe günü sarı-lacivertli yetkililerle yaptığı görüşmelerde (kiralama bedeli, bonuslar, satın alma opsiyonu) her şeyin dahil olduğu toplamda 27 milyon euronun üzerinde bir teklif sunarak Fenerbahçe ile el sıkıştı.

Ottolini, daha sonra ilk etapta İtalya'ya soğuk bakan En-Nesyri ve menajeriyle de bir dizi görüşmelerde bulundu ve Faslı golcüyü de ikna etmeyi başardı.

BUGÜN YA DA YARIN TORINO'YA GİDECEK

Youssef En-Nesyri'nin bugün ya da yarın Torino'ya giderek önce sağlık kontrollerinden geçeceği, en geç Pazartesi günü de resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacağı kaydedildi.

En-Nesyri'nin Juventus'tan önce Aston Villa, Everton ve Napoli'den gelen teklifleri reddettiği belirtiliyor.

77 MAÇTA 46 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe'nin 2024 yazında 19 milyon 500 bin euro ödeyerek Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği 1,5 yılda 77 maça çıkarken 38 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 46 gole doğrudan katkı sağladı.