İtalyanlar duyurdu: Mauro Icardi'den dev talibe yeşil ışık! Transferde China Suarez detayı...

Haberin Devamı

2022 yazında PSG'den Galatasaray'a transfer olan ve kısa süre içinde sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Mauro Icardi için İtalyanlar flaş bir iddia öne sürdü.

İTALYAN DEVİ DEVREDE

Son zamanlarda sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mauro Icardi'ye İtalyan devi talip oldu.

Tuttosport'un haberine göre, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli golcüye Milan, göz dikti.

Haberin detaylarında ise 32 yaşındaki yıldızın, Milan’a dönmekten mutluluk duyacağı öne sürüldü.

"GELECEĞİ GARANTİ DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde TNT Sports'ta yapılan haberde, deneyimli futbolcunun Galatasaray'daki geleceğinin tam olarak garanti olmadığı belirtilmişti.

Haberin Devamı

KIZ ARKADAŞI 'İTALYA' DEDİ





Geçtiğimiz günlerde çıkan bir başka haber de ise Mauro Icardi'nin kız arkadaşı olan China Suarez'in Arjantinli golcüden ayrılmasını istediği iddia edilmişti.

China'nın İstanbul'da mutsuz olduğu, hem ailesine yakın olmak hem de profesyonel iş hayatı için İtalya'da yaşamak istediği ve bu yüzden Icardi'den başka bir kulübe transfer olmasını istediği yazılmıştı.

PERFORMANSI

Sarı - kırmızılı forma ile 4. sezonunu geçiren Arjantinli, 102 maçta forma giydi ve 67 gol - 22 asist üretti.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 14 maçta aldığı 534 dakikada 6 gol kaydetti.