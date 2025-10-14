İtalyanlar duyurdu: Juventus, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu!

Haberin Devamı

Juventus'ta Juan Cabal'ın ardından Bremer'in de sakatlanmasının ardından savunma hattı için takviye arayışları başladı.

Siyah-beyazlıların yaklaşan ara transfer döneminde bu bölgeye mutlaka bir ekleme yapmak istediği belirtilirken, takımlarında mutsuz/huzursuz olan ve geçmişte İtalya Serie A'da forma giymiş stoperlere öncelik vereceği kaydedildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, PSG forması giydiği dönemde de ilgilendiği Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'ı yeniden gündemine aldı.

MOURINHO'NUN AYRILIĞI JUVENTUS'U UMUTLANDIRDI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun özel isteği doğrultusunda bonservisi alınan Milan Skriniar'ın Mourinho'nun ayrılığı sonrasında Juventus için daha ulaşılabilir bir konuma geldiği iddia edildi.

İKİNCİ SIRADA MIN-JAE VAR

Siyah-beyazlıların stoper listesinin ikinci sırasında ise Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Kim Min-Jae var.

Bayern Münih'te yedek kulübesine demir atan Güney Koreli savunmacı, Juventus'un ciddi şekilde radarında. Ancak Min-Jae'nin AB pasaportuna sahip olmayışı bu transferi zorlaştırıyor. Zira iki AB dışı oyuncu kontenjanı bulunan Juventus bunlardan birini Jonathan David ile doldurmuş durumda. Teknik direktör Igor Tudor ise ikinci hakkını Arjantinli sağ bek Nahuel Molina ile doldurmayı umuyor.

SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve bu sezon başında 6 milyon Euro karşılığında PSG'den bonservisi alınan Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla bugüne dek 37 maça çıkarken 4 gol atıp 2 de asist üretti.

Slovak stoper sahada yer aldığı 3360 dakikada 7 de sarı kart gördü.

3.5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Milan Skriniar'ın Fenerbahçe ile 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.