İtalyanlar duyurdu: İşte Lookman'ın Fenerbahçe'ye transferinin iptal olma nedeni! Bonservis bedeli ve maaşı da ortaya çıktı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin N'Golo Kante ile birlikte en çok konuşulan ismi olan Ademola Lookman'da önceki gece beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler Lookman'la yıllık 9 milyon euro karşılığında, Atalanta ile de 35 milyon euro bonservis bedeli ve ek olarak 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmış ödeme planı için görüşmelerini sürdürüyordu.

İspanyol devi Atletico Madrid önceki gün sürpriz bir hamle yaparak önce Atalanta'yla, ardından da Ademola Lookman ile anlaşmaya vardı.

Transferdeki ters köşenin detaylarını İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport duyurdu...

TRANSFERİN İPTAL NEDENİ ORTAYA ÇIKTI: 25 MİLYON EUROLUK PEŞİN ÖDEME!

Ademola Lookman'ın Fenerbahçe'ye transferinin, banka garantileri ve ödeme koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal olduğu belirtilirken, sarı-lacivertli kulübün Atalanta'nın 25 milyon euroluk peşin ödeme talebini reddettiği kaydedildi.

ATLETICO, ATALANTA'YLA AYNI ŞARTLARDA EL SIKIŞTI

Atletico Madrid'in Atalanta'yla tıpkı Fenerbahçe gibi; 35 milyon euro bonservis bedeli + 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı, ödeme planı konusunda da uzlaşma sağlandığı aktarıldı.

İSPANYA'DA DAHA AZ KAZANACAK

Fenerbahçe ile yıllık 9 milyon euroya el sıkışan ve Atletico'nun yaptığı ilk teklifi reddeden Lookman da yaşanan gelişmeler ve Atletico Madrid'in yaptığı 6 milyon euroluk son teklif sonrasında İspanyol devine transfer olmayı kabul etti. Nijeryalı oyuncunun değişen kararında Atalanta'nın ısrarcı tavrının etkili olduğu belirtiliyor.

Transferin gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI: 137 MAÇTA 82 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI!

2022 yazında yaklaşık 11 milyon euro karşılığında Leipzig'den Atalanta transfer olan Lookman; İtalyan ekibinde geçirdiği 3,5 sezonda 137 resmi maçta görev yaparken, 55 gol atıp 27 de asist üreterek toplamda 82 gole doğrudan katkı sağladı.

