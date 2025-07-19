İtalyanlar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için Inter'e yapacağı teklif!

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Galatasaray bir süre önce transfer görüşmelerinde bulunduğu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yla anlaşmış ancak Inter'in bonservis beklentisi sonrasında frene basmıştı.

"GALATASARAYLA GÖRÜŞTÜK, ANLAŞMAK İMKANSIZDI"

Inter Sportif Direktörü Piere Ausilio, dün yaptığı açıklamada, "Hakan için Galatasaray'la görüştük ve bir anlaşmaya varmamızın imkansız olduğunu gördük. Denediler ama bundan öteye gitmedi" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE 20 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIYOR!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlanıyor.

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Sarı-lacivertlilerin teklifi 25 milyon euroya ulaşırsa, Inter olumlu yanıt verebilir.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI: 47 MAÇTA 19 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda 47 maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, takımına 19 gollük katkı (11 gol - 8 asist) sağlamıştı. 31 yaşındaki milli futbolcu sakatlığı nedeniyle Kulüpler Dünya Kupası'nda ise forma giyememişti.