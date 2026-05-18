İtalyanlar duyurdu: İşte Beşiktaş'ın Frank Anguissa için yaptığı teklif ve Napoli'nin istediği bonservis bedeli!

Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 10:02

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın Frank Anguissa için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonu şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. sırada tamamlayarak taraftarında büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesinde yer alan isimlerden biri de Napoli forması giyen Frank Anguissa.

BEŞİKTAŞ 15 MİLYON EURO ÖNERDİ

Il Mattino gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Frank Anguissa için Napoli'ye 15 milyon euroluk teklifte bulundu.

NAPOLI 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Napoli'nin kadrosunu gençleştirmek istediği ve bu nedenle yapılacak transferlere kaynak yaratmak amacıyla Anguissa'nın ayrılığına kapıyı kapatmadığı belirtilirken, bonservis bedeli olarak en az 20 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Kulüpler arasında bir anlaşmanın çok uzak görünmediği, bu noktada Anguissa'nın kendisine sunulan yüksek maaşlı teklife vereceği yanıtın transferin gidişatını belirleyeceği ifade ediliyor.

BU SEZON 22 MAÇ OYNADI, 24 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon Napoli ile Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 22 maça çıkan ve 4 gol - 2 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu; Kasım ayında arka üst bacak kasından, Ocak ayında ise belinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon 24 maç kaçırdı.

GENEL PERFORMANSI

2021 yazından bu yana Napoli forması giyen André-Frank Zambo Anguissa, İtalyan ekibinde 175 maça çıkarken 15 gol - 20 asist üretti ve bu süreçte 2 İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı.

