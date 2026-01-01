İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'ın transferde yeni hedefi yine Napoli'den!

Haberin Devamı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Şampiyonlar Ligi'nde de iddiasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Önceliğini orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, kanat bölgesi için de arayışlarını sürdürüyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

İtalya'dan Il Mattino'nun haberine göre; Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti. Son saatlerde sarı-kırmızılıların, oyuncuya ilgi gösterdiği belirtildi.

Ayrıca Galatasaray ile Napoli'nin, Osimhen transferi sebebiyle ilişkilerinin iyi olmasına vurgu yapıldı.

25 MİLYON EURO ÖDEDİ

Napoli, 26 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Serie A ekiinde bu sezon 20 maçta forma şansı bulan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 gol kaydetti.

'HENÜZ KARAR VERMEDİK' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Noa Lang'in geleceği hakkında konuşan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, şu ifadeleri kullanmıştı:

Farklı bir ligde geldi ve adaptasyonu biraz zaman aldı. Bazı iyi maçlar oynadı ancak daha fazlasını bekliyoruz. Henüz bir karar vermedik.

Oyuncular mutlu ve takıma dahil hissetmeli, yaptıklarına inanmalı. Grup, bireyden önce gelir. Bunu anlamaları iyi olur aksi takdirde o andaki duruma göre kararlar alırız.