İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'a transfer müjdesi! Osimhen yerine 6 aday...

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve yeni sezonun planlamasına başlayan Galatasaray'a Osimhen için müjdeli haber geldi.

Yeni sezonda kadrosuna etkili bir golcü katmayı hedefleyen Juventus, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i transfer radarına almıştı.

VLAHOVIC VE MUANI AYRILACAK

Juventus'un, sezon sonunda Dusan Vlahovic ve devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralanan Randal Kolo Muani ile yollarını ayırmasını bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Torino ekibinin, bu boşluğu Osimhen ile dolduracağı yazılıyordu.

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İtalya'dan Tuttosport'un yeni haberine göre; Osimhen'in 75 milyon euroluk bonservis bedeli, Juventus'un transferini askıya almasına neden olabilir.

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Haberde; Juventus'un listedeki diğer forvet adaylarını değerlendirmeye almış durumda olduğu bilgisi verildi.

6 ADAY BELLİ OLDU

Torino ekibinin gündeminde Atalanta'dan Mateo Retegui, Ipswich Town'da oynayan Liam Delap, Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface, Leipzig forması giyen Lois Openda, Lyon'dan Georges Mikautadze ve Rennes'ten Arnaud Kalimuendo yer aldığı belirtildi.

'CHELSEA'Yİ İSTİYOR' İDDİASI

26 yaşındaki golcünün adı Avrupa medyasında hemen hemen her gün manşetleri süslerken Chelsea, Manchester United ve PSG gibi birçok takımın da devrede olduğu iddia ediliyor.

Son olarak Nijerya Milli Takımı ve Chelsea’nin eski oyuncusu John Obi Mikel, konu hakkında "Victor, Chelsea’de oynamak istiyor. Umarım Premier Lig’de forma giyeceği bir kulüp bulur" ifadelerini kullanmıştı.