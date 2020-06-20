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Haber Giriş: 20.06.2020 - 17:28,Son Güncelleme:

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transfer yarışı!

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İtalyanlar duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transfer yarışı!
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Müldür transferi için karşı karşıya geldi. Transfer iddiasını İtalyan gazeteci açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre iki kulüp, Mert Müldürtransfer etmek için yarışıyor.

Schira, Sassuolo forması giyen Mert'in gelecek sezon Türkiye'de forma giyebileceğine işaret etti ve futbolcunun yeni adresinin Türkiye olabileceğini açıkladı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI!

Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Müldür'ü kiralamak istediğini ifade eden Nicolo Schira, oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığını aktardı.

21 yaşındaki sağ bek Mert Müldür, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 1 asist üretti.

İtalyanlar duyurdu Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transfer yarışı

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