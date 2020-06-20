İtalyanlar duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transfer yarışı!

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre iki kulüp, Mert Müldür'ü transfer etmek için yarışıyor.

Schira, Sassuolo forması giyen Mert'in gelecek sezon Türkiye'de forma giyebileceğine işaret etti ve futbolcunun yeni adresinin Türkiye olabileceğini açıkladı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI!

Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Müldür'ü kiralamak istediğini ifade eden Nicolo Schira, oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığını aktardı.

21 yaşındaki sağ bek Mert Müldür, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 1 asist üretti.

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