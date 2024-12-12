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İtalyanlar duyurdu: Galatasaray, Roma'nın kaptanını istiyor

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#Transfer#Roma#Pellegrini
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray, Romanın kaptanını istiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 15:55

Galatasaray'ın Roma kaptanı Lorenzo Pellegrini ile ilgilendiği iddia edildi.

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Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Lorenzo Pellegrini'nin Roma'daki geleceği her geçen gün belirsizleşiyor.

Roma'da üst üste 3 maçtır yedek kalan Pellegrini'nin kulüpten ayrılmaya yakın olduğu ve Galatasaray'ın durumu takip ettiği belirtildi.

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Ayrıca Galatasaray'ın yıllık 6 milyon euro maaşı bulunan Pellegrini için masaya oturup bir anlaşma yapmaya istekli olduğu ifade edildi.

Roma altyapısından yetişen 28 yaşındaki on numara, Roma formasıyla çıktığı 297 maçta 53 gol 58 asistlik performans gösterdi.

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#Transfer#Roma#Pellegrini

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