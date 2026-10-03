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İtalyanlar duyurdu: Galatasaray, Bruno Fernandes transferinde iki devi geride bıraktı!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Bruno Fernandes
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray, Bruno Fernandes transferinde iki devi geride bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 08:10

Galatasaray, Manchester United'le sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Portekizli yıldız orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i transfer etme noktasında iki İtalyan devini geride bırakmış durumda. İşte detaylar...

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Galatasaray, dünya yıldızı Bruno Fernandes transferinde önemli bir avantaj yakaladı. Manchester United’ın Portekizli kaptanını kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Juventus ve Milan’la girdiği yarışta bir adım önde görünüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre iki İtalyan devi de tecrübeli yıldızın mali taleplerini karşılamakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılıların sunduğu ekonomik şartların ise Bruno cephesinde daha cazip bulunduğu belirtiliyor. Yönetim, yaz transfer döneminde kapısından döndüğü bu büyük operasyonu bu kez mutlu sonla tamamlamak istiyor.

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MANCHESTER UNITED İLE SÖZLEŞME KRİZİ SÜRÜYOR 

İngiliz basını, Manchester United ile Bruno Fernandes arasında sözleşmedeki opsiyon konusunda henüz uzlaşma sağlanamadığını yazdı. Tarafların yeni sözleşme konusunda anlaşamaması, ayrılık ihtimalini güçlendiren en önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

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İtalyanlar duyurdu: Galatasaray, Bruno Fernandes transferinde iki devi geride bıraktı

DEVRE ARASI OLMAZSA, SEZON SONU BEDAVA!

Galatasaray, bu belirsizliği fırsata çevirmeyi planlıyor. Eğer Portekizli yıldız sözleşmesini uzatmazsa Sarı-Kırmızılılar, ocak ayında oyuncuyla görüşerek sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden transferi tamamlama fırsatını değerlendirebilir.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray, Bruno Fernandes transferinde iki devi geride bıraktı

KIŞ SÜRPRİZİ OLABİLİR

Ancak Manchester United’ın yıldız oyuncusundan bonservis geliri elde etmek istemesi, transferin ara dönemde gerçekleşme ihtimalini de gündemde tutuyor. Burada belirleyici unsur, İngiliz devinin talep edeceği bonservis bedeli olacak. Yönetim, şartların uygun seviyeye gelmesi halinde ocak ayında harekete geçebilir.

Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray, Bruno Fernandes transferinde iki devi geride bıraktı

PERFORMANSI

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Bu sezon Manchester United formasıyla 7 resmi maça çıkan Bruno Fernandes, 4 gol - 1 asist üretti.

32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon ise takımına 37 maçta 9 gol - 22 asistlik katkı sağlamıştı.

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Bruno Fernandes

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