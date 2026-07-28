İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Leao ile anlaştı! Milan'a yapılacak dev teklifin detayları ortaya çıktı

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Mason Greenwood'u kadrosuna katarak transferde dünya çapında yankı uyandıran Fenerbahçe, sıradaki hedefini Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao olarak belirledi.

Fenerbahçe'de Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, dün akşam saatlerinde Leao transferi için özel uçakla Milano'ya gitti.

LEAO İLE SÖZ KESİLDİ!

Sport Mediaset'in haberine göre; Transfer operasyonunda Portekizli ünlü menajer Jorge Mendes'e yetkilendiren Fenerbahçe, Rafael Leao ile yapılan görüşmelerde yıllık 12 milyon eurodan 4 senelik prensip anlaşmasına vardı.

MILAN'A 42 MİLYON EUROLUK PAKET TEKLİF!

Sarı-lacivertlilerin Portekizli oyuncuyla anlaşmasının ardından Milan'a yapacağı ilk teklifin ise 5 milyon euro kiralama bedeli, 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 2 milyon euroluk bonuslardan oluşacağı iddia edildi.

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MILAN EN AZ 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Buna karşılık Milan'ın ise Leao'nun satışından en az 50 milyon euro gelir beklediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtildi.

GALATASARAY DA İSTİYOR AMA...

Haberde Rafael Leao'yu Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak sarı-kırmızılıların hem Leao'ya verilecek yüksek maaş hem de Milan'ın taleplerini karşılama noktasında güçlü görünmediği ifade edildi.

291 MAÇTA 145 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

2019 yazında 50 milyon euro karşılığında Sporting'den transfer edilen Leao, Milan'da geçirdiği 7 sezonda 291 maça çıktı ve 80 gol - 65 asist üreterek toplamda 145 gole doğrudan katkı sağladı.

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