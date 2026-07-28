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İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Leao ile anlaştı! Milan'a yapılacak dev teklifin detayları ortaya çıktı

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Rafael Leao
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Leao ile anlaştı Milana yapılacak dev teklifin detayları ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 10:06

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in Rafael Leao transferini noktalamak için dün akşam İtalya'ya gitmesinin ardından Çizme basını sarı-lacivertlilerin Portekizli yıldızla anlaşmaya vardığını ve Milan'la aradaki farkın 8 milyon euroya kadar düştüğünü duyurdu. İşte detaylar...

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Mason Greenwood'u kadrosuna katarak transferde dünya çapında yankı uyandıran Fenerbahçe, sıradaki hedefini Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao olarak belirledi.

Fenerbahçe'de Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, dün akşam saatlerinde Leao transferi için özel uçakla Milano'ya gitti.

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LEAO İLE SÖZ KESİLDİ!

Sport Mediaset'in haberine göre; Transfer operasyonunda Portekizli ünlü menajer Jorge Mendes'e yetkilendiren Fenerbahçe, Rafael Leao ile yapılan görüşmelerde yıllık 12 milyon eurodan 4 senelik prensip anlaşmasına vardı.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Leao ile anlaştı Milana yapılacak dev teklifin detayları ortaya çıktı

MILAN'A 42 MİLYON EUROLUK PAKET TEKLİF!

Sarı-lacivertlilerin Portekizli oyuncuyla anlaşmasının ardından Milan'a yapacağı ilk teklifin ise 5 milyon euro kiralama bedeli, 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 2 milyon euroluk bonuslardan oluşacağı iddia edildi.

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İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Leao ile anlaştı Milana yapılacak dev teklifin detayları ortaya çıktı

MILAN EN AZ 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Buna karşılık Milan'ın ise Leao'nun satışından en az 50 milyon euro gelir beklediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtildi.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Leao ile anlaştı Milana yapılacak dev teklifin detayları ortaya çıktı

GALATASARAY DA İSTİYOR AMA...

Haberde Rafael Leao'yu Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak sarı-kırmızılıların hem Leao'ya verilecek yüksek maaş hem de Milan'ın taleplerini karşılama noktasında güçlü görünmediği ifade edildi.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Leao ile anlaştı Milana yapılacak dev teklifin detayları ortaya çıktı

291 MAÇTA 145 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

2019 yazında 50 milyon euro karşılığında Sporting'den transfer edilen Leao, Milan'da geçirdiği 7 sezonda 291 maça çıktı ve 80 gol - 65 asist üreterek toplamda 145 gole doğrudan katkı sağladı.

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İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Leao ile anlaştı Milana yapılacak dev teklifin detayları ortaya çıktı

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Rafael Leao

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